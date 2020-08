Puntura di zanzara? Il rimedio per sollievo immediato: funziona anche con le meduse

Conoscete qual è il metodo per avere sollievo immediato contro la classica puntura di zanzara? Ecco qual è (e funziona anche contro le meduse).

Quante volte ci siamo rovinati la giornata per via di qualche puntura di zanzara di troppo e del tempo perso alla ricerca di un rimedio volto a darci sollievo immediato? Vi siete mai chiesti come fare a superare in maniera semplice e veloce quel fastidioso prurito provocato dalle zanzare? Ecco la soluzione rapida e indolore per un sollievo immediato… valida anche per le meduse!

Puntura di zanzara: ecco il rimedio per avere sollievo immediato

Andiamo con ordine. La puntura di zanzara prude perché, prima di succhiare il nostro sangue, le zanzare ci iniettano la loro saliva, che provoca delle reazioni allergiche più o meno forti a seconda delle persone, causando appunto gonfiore, arrossamento e prurito!

Per alleviare il prurito provocato dalle punture di zanzara e di altri insetti il gel al cloruro d’alluminio è il rimedio più efficace per ottenere un sollievo immediato.

Applicato immediatamente sulla parte punta, il gel riduce il gonfiore e svolge anche un’azione antipruriginosa. Inoltre, asciuga le vescicole, accelerando notevolmente i tempi di guarigione e mantiene sotto controllo la crescita dei batteri grazie all’azione antisettica.

Il gel al cloruro d’alluminio è efficace anche contro le ustioni da medusa!

Il gel al cloruro d’alluminio al 5% può essere applicato direttamente e acquistato senza ricetta. Se non sapete di cosa si tratti, niente paura: si trova tranquillamente in farmacia, in para-farmacia e può essere acquistato anche on-line. Inoltre, spesso le farmacie con laboratorio galenico lo preparano nei propri locali.

Ma il gel al cloruro d’alluminio non è solo un rimedio immediato per la classica puntura di zanzara, ma è anche ottimo contro le ustioni da medusa: un motivo in più per portarlo sempre con noi durante l’estate, specie se andiamo in spiaggia! Attenzione però, le ustioni da medusa possono essere molto pericolose e i rimedi fai da te servono solo per quelle minori!

