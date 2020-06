Punture di zanzare, rimedi fai da te: il trucco col limone che in pochi sanno

Arriva l'estate e con essa anche le zanzare con le loro punture. Ecco come proteggersi e trovare sollievo utilizzando rimedi naturali

Con l’estate torna uno dei ‘nemici’ più fastidiosi: le punture di zanzare. Gonfiore e pruriti possono essere molto fastidiosi e si è sempre alla ricerca di metodi per contrastarle.

Punture di zanzare, rimedi fai da te: il trucco col limone che in pochi conoscono

Di prodotti per tenere lontane le zanzare dal nostro corpo e mettersi al riparo dalle loro punture, ce ne sono molti. Ma se siete alla ricerca di rimedi naturali, ecco alcuni trucchi che potete usare.

Ad esempio il succo di limone. E’ tra i rimedi naturali che possono alleviare prurito e gonfiore e lo potete utilizzare anche sulle parti del corpo più delicate. Tamponate con un batuffolo di cotone imbevuto di succo di limone la zona interessata e poi risciacquate con acqua fredda.

Anche la menta è molto efficace. Basterà strusciare una fogliolina sulla zona arrossata per avere subito una sensazione di sollievo ed anche di freschezza.

L‘aloe vera è straordinaria e ha un potere ‘curativo’ eccezionale. Le sue proprietà benefiche sono innumerevoli e il gel di aloe vera è perfetto per eliminare il prurito e può essere usato anche sui bambini. I più esperti, usano direttamente una foglia carnosa di questa pianta. Basta tagliarne un pezzetto, aprirla in due e strofinare la parte interna sulla zona da trattare.

Potrà sembrare curioso, ma anche il dentifricio può contrastare le punture di zanzare. Quelli più efficaci sono quelli che contengono mentolo; ne va applicata una piccola quantità sulla puntura e lasciare in posa finché non si solidifica. Un po’ come quando lo mettete per combattere una piccola scottatura.

Infine un rimedio naturale contro le punture di zanzare è il ghiaccio. Anestetico e antinfiammatorio molto efficace, con la sua freschezza vi donerà un immediato sollievo. Per una puntura basta un semplice cubetto di ghiaccio.

Crediti foto@Shutterstock.