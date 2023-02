Quando compri l’aceto fai caso al dettaglio sulla bottiglia: fai attenzione

L'aceto balsamico è un prodotto esclusivo made in Italy: cosa è importante controllare prima di acquistarlo

L’aceto balsamico è un prodotto gastronomico estremamente versatile: il suo sapore persistente lo rende ideale da abbinare a una vasta gamma di piatti. Dalla carne al pesce, dai formaggi stagionati ai crostacei, dalla frutta a persino il gelato.

Quando si compra una bottiglia di aceto balsamico, è importante prestare attenzione agli elementi DOP e IGP. Le sigle indicano certificazioni europee che assicurano che il prodotto sia autentico, proveniente dall’Italia e prodotto seguendo rigorose normative igieniche.

Aceto balsamico, il made in Italy diventa “sostenibile”

Il vero aceto balsamico può essere prodotto solo nella zona di Reggio Emilia o Modena, utilizzando un processo simile alla produzione di liquori, che offre un aroma intenso e una consistenza densa. Il Consorzio di Tutela Il dell’Aceto Balsamico di Modena IGP sta anche lavorando per l’adesione al “Made Green in Italy”, lo schema nazionale per la valutazione e la comunicazione dell’impronta ambientale dei prodotti made in Italy.

Una volta definiti i criteri di categoria (RCP) relativi al prodotto, i produttori potranno elaborare la loro impronta ambientale PEF e, se superano la soglia definita dalle RCP, etichetteranno i propri prodotti con il marchio “Made Green in Italy”.

Ad esempio, la società piemontese di aceti e sottoli “Ponti” ha adottato una strategia organica per la sostenibilità nel 2015 e, da allora, ha messo in atto una serie di iniziative importanti, come l’utilizzo di energia rinnovabile nei suoi stabilimenti, la riduzione nell’utilizzo della plastica per le bottiglie e l’introduzione di un progetto dedicato alla produzione di aceto di mele.

Aceto balsamico, prima di acquistarlo controlla l’etichetta

Prima di acquistare una bottiglia, è importante controllare l’elenco degli ingredienti: deve essere breve, poiché comprende soltanto il mosto d’uva (succo non fermentato dall’uva), che viene maturato attraverso un particolare processo di acetificazione e concentrazione in contenitori di legno.

Foto: Shutterstock