Le uova sono un alimento versatile per eccellenza e presente in tantissimi piatti. Tuttavia mangiarle troppo spesso si è sempre ritenuto facesse male al nostro organismo. Studi recenti spiegano quante ne possiamo veramente mangiare ogni giorno.

Quante uova puoi davvero mangiare ogni giorno

Al tegamino, strapazzate, come frittata o se freschissime bevute come zabaione. Ci sono molti modi per cucinarle, ma molti ritengono che mangiarle con una frequenza eccessiva possa incidere negativamente sul colesterolo. Tuttavia recenti studi hanno smentito questa teoria, sebbene il consiglio degli esperti sia sempre quello di non esagerare: il detto ‘il troppo stroppia’ resta valido.

Secondo un rapporto pubblicato dal sito Healthline, le uova possono avere un effetto positivo sul colesterolo ‘buono’ del nostro corpo (chiamato HDL). Lo studio citato mostrava che nel 70% dei soggetti presi in considerazione, cui ne erano state fatte mangiare fino a tre al giorno, non è stato riscontrato un aumento del colesterolo ‘cattivo’ (chiamato LDL).

Ma quante ne possiamo mangiare? L’American Heart Association raccomanda di consumare al massimo 300 milligrammi di colesterolo alimentare al giorno quindi considerando che un uovo ne contiene 185, se ne può mangiare uno al giorno. Dello stesso avviso è la Harvard Health Publishing secondo la quale si possono mangiare 7 uova alla settimana.

Crediti foto@Shutterstock