Scuola, sanificare libri, quaderni e matite? Cosa svela l’immunologa

I vostri bambini vanno a scuola e voi vi siete chiesti come sanificare libri, quaderni, pastelli e matite? Niente paura: arriva la risposta dell’immunologa!

I nostri bambini stanno piano piano tornando a scuola, ma vi siete mai chiesti se bisogna sanificare libri, quaderni e matite? E con quale frequenza bisogna farlo? È necessario cambiarli spesso? A dare una risposta è un’immunologa, che in poche parole ci fa sapere quali sono le regole da seguire. E, non ci crederete, sono più semplici di quanto si possa pensare.

Scuola, sanificare libri, quaderni e matite? La risposta dell’immunologa

Ha fatto tantissimo scalpore sui social il post dell’immunologa Antonella Viola, dell’Università degli Studi di Padova, che ha spiegato qual è la soluzione per sanificare libri, quaderni e matite in occasione del ritorno a scuola dei nostri bambini.

“Sto sentendo di procedure assurde per sanificare quaderni, compiti, libri, matite e pennarelli – ha scritto la dottoressa – La procedura è semplice: lavatevi le mani! Tutto il resto è aria fritta. E questo vale per i quaderni tanto quanto per la matita che useremo per votare. Mascherina, amuchina e andiamo avanti!”

A scuola è importante lavarsi spesso le mani

Un post semplice e diretto, che ha fatto subito incetta di like e che non fa altro che ricordarci le buone pratiche per contrastare il Covid-19 (pratiche che in questi mesi dovremmo avere ormai interiorizzato alla grande).

Il rischio di diffondere il virus con quaderni, matite e libri è bassissimo e sarebbe infatti vicino allo zero, in quanto sulla carta e le superfici permeabili la sua durata è assolutamente bassa. Il metodo migliore per difendere i bambini che vanno a scuola è quindi l’igiene delle mani dopo ogni contatto con questi oggetti.

In ogni caso, quindi, non bisogna farsi prendere dal panico ma insegnare ai bambini a lavarsi le mani il più possibile e sempre in maniera corretta.

