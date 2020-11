Un alimento alternativo al sale da utilizzare in cucina? Un ortaggio che non ti aspetti! Il consiglio di Benedetta Rossi

Per insaporire i nostri manicaretti in cucina, usiamo solitamente il sale. Ma sapevate che potete ottenere lo stesso risultato sostituendolo con altri alimenti come il sedano? Proprio così, ci sono almeno 8 alternative che potete utilizzare in cucina.

Sedano al posto del sale? L’uso in cucina che ti aspetti

Il sale è un condimento che spesso utilizziamo in modo eccessivo nella nostra cucina. Dobbiamo fare anche attenzione a quanto ne consumiamo perché come abbiamo già scritto in un precedente articolo (che potete leggere qui), un consumo eccessivo di questo alimento può nuocere alla nostra salute.

Per fortuna un’esperta di cucina come Benedetta Rossi, viene in nostro soccorso e sul suo blog ci spiega come sostituirlo con altri alimenti, come ad esempio il sedano. Proprio così, tra i vari consigli dati dalla cuoca più amata della tv, c’è quello du utilizzare il verde ortaggio per insaporire le proprie creazioni.

Il sedano non è solo perfetto per preparare il soffritto, ma può essere utilizzato sia cotto che creduto per impreziosire ogni piatto. Lo si può anche essiccare e ridurre in polvere e usarlo proprio come se fosse sale.

Altri alimenti ‘alternativi’ al sale sono: le spezie e le erbe aromatiche, l’aglio e la cipolla, aceto e vino, o limone e arancia.

Provare per credere!

Crediti foto@Shutterstock