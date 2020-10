Si può mettere la carne congelata direttamente in padella? La risposta che forse non ti aspetti

Vi siete mai chiesti se la carne congelata si possa cuocere direttamente in padella o se abbia bisogno di essere prima scongelata? Ecco la risposta!

Un’abitudine comune e piuttosto generalizzata è quella di conservare la carne in freezer, ma sul suo utilizzo più corretto ci sono in giro tantissime domande (e tantissime risposte discordi). È meglio scongelarla prima di cuocerla? Oppure è possibile mettere la carne congelata direttamente in padella? Non ci crederete, ma le risposte a queste domande esistono e sono anche abbastanza semplici! Andiamo a scoprirle insieme.

La carne congelata si può cuocere direttamente in padella

Partiamo da un assunto molto semplice: non è obbligatorio scongelare la carne prima di cucinarla. Anzi, addirittura c’è chi sostiene che si tratti di una pratica totalmente inutile (se non dannosa).

In realtà, quindi è possibile mettere la carne congelata direttamente in padella, a meno che non abbiate congelato in blocco una serie di bistecche o fettine. In quel caso: sì, è meglio prima scongelarle (magari al microonde o tenendole a temperatura ambiente per qualche ora).

Meglio non scongelare la carne prima di cucinarla: ecco il motivo

Se però vi chiedete come mai sia meglio non scongelare la carne e cucinarla ancora congelata, la risposta è molto semplice: quando la carne si scongela perde molti liquidi, tanto che al momento della cottura rischia poi di diventare molto secca.

Il fatto che invece la vostra bistecca sia congelata aiuta i liquidi a rimanere all’interno e a non disperdersi al momento della cottura, permettendovi di gustare una fetta di carne che abbia conservato al meglio gran parte delle sue proprietà.

Pertanto, la prossima volta che vi verrà a noia il fatto di dover aspettare che una fettina si scongeli prima di poterla cucinare, non abbiate paura di sbagliare e ricordatevi che adesso conoscete il metodo giusto: la carne va messa direttamente in padella ancora congelata!

Foto: Shutterstock