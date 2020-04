Come dimagrire con un esercizio semplice e senza spendere soldi? facendo le scale! Come e per quanto tempo farle per bruciare calorie

Dimagrire risparmiando i soldi della palestra? È possibile facendo le scale: un esercizio semplice aerobico e cardiovascolare, che vi permetterà di perdere peso, migliorare il vostro equilibrio e rafforzare i vostri muscoli. E sopratutto potete farlo anche in questo periodo di quarantena.

Sport e quarantena, salire le scale fa dimagrire: quante calorie si bruciano

Salire e scendere le scale è un movimento che spesso facciamo quasi in modo automatico. In realtà non è solo un atto che ci serve per raggiungere la nostra meta, ma è anche un ottimo esercizio fisico che fa bene al cuore, ai polmoni, ha un basso impatto sulle articolazioni, mantiene allenati i vostri muscoli e può anche farvi dimagrire. I risultati saranno visibili dopo poche settimane di allenamento.

Ma quante volte e come vanno fatte le scale per dimagrire?

La risposta arriva dal dottor Martin Gibala, ricercatore del dipartimento di chinesiologia della Mc Master University di Hamilton, Canada. Insieme ai ricercatori del Queen’s University di Kingston, ha calcolato quante rampe di scale bisogna fare per ottenere un beneficio sia a livello cardio-respiratorio che muscolare. L’esperimento ha coinvolto diverse donne con uno stile di vita sedentario e i risultati sono stati pubblicati sull’American College of Sports Medicine.

“Lo studio è limitato a pochi casi e andrebbe ripetuto – ha spiegato il dottor Gibala – ma le donne coinvolte sono riuscite a fare circa 60 gradini in 20 secondi ripetendo la sequenza per tre volte di seguito, tre volte la settimana e per un mese e mezzo. Direi che questa può essere considerata la media e se all’inizio non ci si riesce niente paura, si migliorerà nell’arco delle sei settimane. Fare i gradini migliora la tonicità dei tessuti e abbiamo visto che, se si riesce a salirli per sessanta secondi consecutivi, si assiste anche ad un calo della massa grassa totale del corpo”.

Ovviamente prima di applicarsi nello sprint delle scale, bisogna fare un po’ di riscaldamento e un recupero a fine. Fare le scale è un esercizio che comunque fa bene, anche se non fatto in modo ‘fast’ come indicato dal dottor Gibala. Si stima che salire e scendere una rampa composta da 10/15 scalini per 5 volte faccia bruciare tra le 5 e le 12 calorie e che in media 30 minuti di scale possono far bruciare 250 calorie.

Crediti foto@Shutterstock