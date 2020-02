Spuntino a base di frutta: l’errore comune che ci fa ingrassare

Generalmente chi è a dieta a metà mattinata e pomeriggio mangia uno spuntino a base di frutta per contenere il senso di fame, ma questa comune pratica ci porta ad ingrassare: cos’ha scoperto una recente ricerca

Gli esperti di dieta e nutrizione esaltano il potere della frutta ritenuta comunemente lo spuntino perfetto per metà mattinata o per il pomeriggio, in grado di contenere il senso di fame e farci arrivare al pranzo o alla cena con la giusta energia. Eppure una recente ricerca statunitense condotta dalla Keck Schook of Medicine of Southern California ha ribaltato nettamente questa convinzione alimentare.

Gli scienziati hanno confermato ciò che in passato è stato messo in luce da altri studi: ovvero che lo spuntino a base di frutta fa ingrassare e ci fa sentire più fame invece che il contrario. Da cosa dipende? Dallo zucchero naturale contenuto nelle mele, le pere, le banane, ecc ecc…

Il fruttosio sarebbe dunque il principale responsabile del senso di fame che moltissimi avvertono poco dopo lo snack light. I ricercatori hanno preso in esame 24 adulti a cui sono state somministrate bevande di glucosio e di fruttosio prima di mostrare loro immagini ritraenti cibi ad alto contenuto calorico.

Spuntino di frutta, non commettete questo errore: il consiglio degli esperti

Monitorando con una specifica tecnologia le aree del cervello che reagivano a queste figure invitanti sviluppando un maggior senso di fame, è emerso che erano i soggetti che avevano ingerito fruttosio a “cadere nella trappola”, mentre chi aveva consumato glucosio resisteva alla tentazione visiva e allo stimolo cerebrale dell’appetito.

Se lo spuntino di frutta fa ingrassare, come evitare di ingerire troppe calorie a metà mattinata o pomeriggio? Il trucco è quello di accompagnare alla frutta una porzione di proteine o grassi buoni capaci di contrastare l’azione immediata del fruttosio.

Un esempio? Insieme ad una mela potete mangiare un uovo sodo, con una banana 25 gr. di parmigiano oppure va bene anche lo yogurt greco con dei pezzettini di frutta mista all’interno.

Foto@Kikapresss/Shutterstock