La buona educazione e la prevenzione ci insegnano che bisogna starnutire nel gomito: ma se non indossate una maglietta a maniche lunghe è sbagliato

Coprirsi la bocca e il naso per starnutire non solo è buona educazione ma è anche un gesto per far si che le particelle virali non si diffondano nell’aria. Tuttavia, se lo si fa nella piega del gomito, direttamente sulla pelle, questo potrebbe essere controproducente.

Starnutire sul gomito: fallo se hai le maniche lunghe

Secondo uno studio pubblicato su Physics of Fluids lo scorso 25 agosto, starnutire nel gomito senza avere le maniche lunghe è poco efficace per fermare la diffusione delle particelle. La piega del braccio nudo non creerebbe una superficie abbastanza ampia per contrastare la diffusione delle particelle. Per lo stesso motivo, non è efficace neanche il portare la mano davanti alla bocca.

Al contrario, indossare delle maniche lunghe o utilizzare un fazzoletto è la soluzione più corretta per evitare la diffusione di germi.

Ai tempi del Covid starnutire nel gomito senza indossare una manica lunga, è controproducente non solo perché non blocca a sufficienza i germi, ma perché può diventare un raccoglitore di particelle infettive che possono essere ‘offerte’ agli amici se si usa il gomito per salutarsi. E’ quanto dichiarato dal dottor Lee Riley, professore e presidente della Divisione di malattie infettive e vaccinologia presso l’UC Berkeley.

Il consiglio è quello di starnutire o tossire in un fazzoletto e poi smaltirlo nel modo corretto, oppure indossare una mascherina che sia di stoffa o usa e getta.

