Sudare molto durante un allenamento è indice di una buona forma fisica; è quanto rivelato da una scienziata specializzata.

Sudare durante un allenamento per molti significa una buona riuscita fisica. Perciò quando non accade, si è portati a pensare che l’allenamento non stia funzionando. In realtà non è del tutto corretto, ma in effetti la dottoressa Lindsay Baker spiega perché chi suda ha una forma fisica migliore.

Sudare molto durante un allenamento può significare che sei più in forma

Leggi anche:>> 5 MINUTI DI ALLENAMENTO PER UN CORPO TONICO: COME FUNZIONA IL METODO SAKUMA

Scienziata ed esperta del sudore al Gatorade Sports Science Institute, la dottoressa Baker ha spiegato ad Insider che la sudorazione è influenzata da diversi fattori.

Genetica, sesso e peso corporeo influiscono sulla quantità di sudore mentre la temperatura dell’aria e l’umidità presente lo influenzano. Lo studio condotto su più di 100 atleti da parte della dottoressa Baker, ha evidenziato come più un atleta si allena più suda.

“A parità di condizioni, più allenamento di resistenza fai, più suderai, e inizierai anche a sudare prima. – ha dichiarato la dottoressa Baker – Se ti sei adattato all’esercizio, il tuo corpo risponde diventando più in grado di regolare la temperatura corporea iniziando a sudare prima e di più in modo da poter dissipare il calore e mantenere la temperatura interna a un livello di sicurezza”

Le persone in forma tendono a sudare di più, spiega la dottoressa, perché il loro corpo è in grado di sostenere allenamenti di maggiore intensità.

“Se ti sei adattato all’esercizio – prosegue la Baker – il tuo corpo risponde diventando più capace di regolare la temperatura corporea iniziando a sudare prima e di più così da poter dissipare il calore e mantenere la temperatura interna a un livello di sicurezza”

Gli atleti che sudano di più sono quelli che fanno esercizi aerobici di resistenza come i corridori delle lunghe distanze; ma anche i giocatori di football americano.

Tuttavia se non sudate molto durante il vostro allenamento non disperate. Non necessariamente questo è un segnale di scarsa preparazione fisica.

Un consiglio che vale per tutti è l’idratazione. Non dimenticate di bere non solo durante il vostro workout ma tenetelo presente tutto il giorno tutti i giorni. Se siete curiosi di sapere quanti liquidi avete perso durante l’allenamento, la Baker suggerisce di pesarvi prima e dopo. Se il peso è minore, significati che devono essere reintegrati liquidi per sostituire quelli persi durante l’allenamento.

@shutterstock