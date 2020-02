Ti alzi nervoso la mattina? Colpa della sveglia, ecco quella giusta

Iniziate la giornata sempre nervosi? La colpa potrebbe essere del suono della sveglia che avete messo: ecco quale scegliere

“Il mattino ha l’oro in bocca”, recita un popolare detto; ma non sempre ci si sveglia con il piede giusto. Se la mattina vi alzate nervosi la colpa potrebbe essere della sveglia, o meglio del suono che avete scelto.

Secondo quanto pubblicato da una ricerca condotta in Australia dalla Rmit University e pubblicata sulla rivista Plos One, scegliere una melodia o una musica come suono della sveglia aiuta a renderci ‘più svegli’ e migliora il nostra stato di allerta.

La ricerca deve essere approfondita per capire quale combinazione di ritmo e melodia funzioni meglio, ma quello che appare evidente è che il suono scelto possa avere conseguenze importanti su di noi, come spiega Stuart McFarlane primo autore della ricerca.

“Sebbene siano necessarie ulteriori ricerche per comprendere meglio la combinazione precisa di melodia e ritmo che – spiega McFarlane – potrebbero funzionare meglio considerando che la maggior parte delle persone utilizza le sveglie, il suono scelto può avere conseguenze importanti. Questo è particolarmente importante per coloro che possono trovarsi a lavorare in situazioni pericolose poco dopo il risveglio, come i vigili del fuoco o i piloti, ma anche per chiunque debba essere rapidamente all’erta, deve ad esempio guidare verso un ospedale in caso di emergenza”.

Crediti foto@Kikapress