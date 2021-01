Tisane, le migliori per attivare il metabolismo e perdere peso

Calde e profumate, le tisane sono un piacere irrinunciabile dell'inverno e fanno anche bene all'organismo: ecco le migliori per dimagrire

Durante i mesi invernali poche cose regalano una sensazione di benessere equiparabile a quella che si prova stringendo tra le mani una tazza fumante di tisana, che non solo coccola la mente ma fa anche bene all’organismo.

Al mattino, a metà pomeriggio o prima di andare a dormire: è sempre il momento giusto per abbandonarsi al profumo avvolgente e intenso di una bevanda che favorisce la depurazione del nostro corpo e accelera il metabolismo consentendoci di bruciare più facilmente le calorie.

Le cause del metabolismo lento

Spesso, infatti, perdere peso si dimostra un’impresa ardua anche se dal punto di vista alimentare non si commettono chissà quali sgarri. La colpa può essere di malattie, fattori genetici, disordini di tipo ormonale oltre a una mancanza di attività fisica costante: tutti elementi che rallentano il metabolismo, il quale può quindi essere sollecitato attraverso rimedi naturali come le tisane.

Vediamo le più indicate per cercare di ridurre il girovita.

Le tisane migliori per perdere peso

Il tè verde è un antiossidante naturale oltre ad essere un ottimo attivatore del metabolismo: provatelo con una stecca di cannella o con quella in polvere. Per dare invece una bella scossa all’organismo una tisana a base di peperoncino di Cayenna, tè verde e miele è quel che ci vuole: non solo ha un effetto energizzante, ma consumata durante i pasti rallenta la fame, disincentivando i pericolosi spuntini fuori pasto.

Ci sono poi grandi classici come la tisana allo zenzero e limone e quella alla mela e cannella: la prima è un’arma vincente contro i malanni di stagione oltre a favorire la digestione e bruciare i grassi, mentre la seconda regola il colesterolo attraverso la buccia di mela, utile anche per muscoli e ossa. Gli amanti dello zenzero possono provarlo anche in coppia con l’ananas, per una tisana depurativa e decisamente salutare oltre che dal gusto fresco ed esotico.

(Articolo di Emanuele Corbo)