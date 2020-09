Un metodo semplice e veloce per fare le uova sode senza usare l'acqua? Con la friggitrice ad aria: risultato perfetto in poco tempo.

Le uova sono un alimento versatile gustoso e spesso, se abbiamo poco tempo per cucinare, sono una soluzione perfetta. Ma avete mai provato ad usare la friggitrice ad aria? Ebbene secondo molti utenti, una volta provata è una strada da cui è difficile tornare indietro!

Uova sode con la friggitrice ad aria: il metodo semplice per prepararle

Le uova sode sono un piatto semplice da realizzare, ma al tempo stesso insidioso. Se si sbaglia il tempo di cottura nell’acqua possono rimanere un po’ morbide all’interno o essere difficili da sbucciare. Il metodo che vi proponiamo, vi permetterà di arrivare con poco sforzo ad un risultato finale perfetto.

Se siete alla ricerca di nuove ricette ma soprattutto di metodi salutari per cucinare, quello che stiamo per proporvi fa proprio al caso vostro. Stiamo parlando della friggitrice ad aria per fare le uova sode. Proprio così. Si tratta di un metodo semplice, che le renderà gustose e che non prevede l’uso della classica acqua.

Basta cuocerle nell’apposito elettrodomestico per 12 minuti a 130° e il gioco è fatto. Niente acqua ne olio durante la cottura e prima di sbucciarle basterà passarle come sempre un pochino sotto l’acqua fredda. Se lo preferite alla coque i tempi di cottura si accorciano a 8 minuti, ma aumentano i gradi a 160°.

Non resta che provare!

Crediti foto@Shutterstock