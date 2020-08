Uova strapazzate perfette, l’ingrediente segreto non è il latte: la ricetta

Siete soliti aggiungere il latte per ottenere delle uova strapazzate perfette? Sappiate che non è lui l'ingrediente segreto da usare!

Le uova strapazzate sono un piatto apparentemente semplice da fare. Capita a volte però di ottenere un composto un po’ troppo asciutto e allora spesso nelle ricette troviamo il consiglio di usare il latte per ottenere delle uova perfette. In realtà l’ingrediente segreto per la riuscita del vostro piatto è un altro!

Uova strapazzate perfette, l’ingrediente segreto non è il latte ma…: la ricetta

Intero, scremato o parzialmente scremato: non importa come sia la qualità né la quantità di latte, non è lui l’ingrediente segreto che vi farà ottenere delle uova strapazzate perfette. Lo dice la scienza.

Le uova sono composte da l’albume e dal tuorlo. Il primo è costituito soprattutto da acqua (86%) e proteine ( 11%) mentre il secondo sostanzialmente da lipidi (34%) e acqua (50%). Strapazzare le uova significa mescolare questi due elementi insieme che da un punto di vista prettamente chimico-fisico non tenderebbero ad amalgamarsi facilmente. Il calore del fuoco aiuta però a stabilizzare il processo, eliminando piano piano l’acqua presente.

Per questo motivo se usiamo una fiamma troppo alta o le cuociamo troppo, il risultato sarà un composto molto asciutto a tratti granuloso e dall’aspetto poco invitante.

In molte ricette, come dicevamo, troviamo che aggiungere un bicchiere o mezzo bicchiere di latte, sia la soluzione a questo problema. Ma non è così, poiché anche il latte sebbene contenga grassi, ha un’ alta percentuale di acqua (tra l’84 e l’85%).

Per ottenere delle uova strapazzate perfette, l’ingrediente segreto è il burro. Ne basta una noce, meglio se preso direttamente dal frigorifero o addirittura dal freezer. In questo modo si scioglierà lentamente e aiuterà le proteine ha conservare alcune particelle di acqua che renderanno il nostro composto cremoso.

Bon appetit!

Crediti foto@shutterstock