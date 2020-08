Siete amanti della salsa barbecue sul pollo alla griglia? attenti al tempismo con cui la mettete potreste rovinare il vostro manicaretto!

Mettere la salsa barbecue sulla carne alla brace per alcuni può essere un eresia, per altri un tocco da leccarsi i baffi. Se appartenete a quest’ultima categoria, fate attenzione al momento in cui la mettete sul pollo grigliato.

Usi la salsa barbecue sul pollo grigliato? Attenzione a quando la metti

Leggi anche:>> MANGI SPESSO POLLO ALLO SPIEDO CON PATATINE FRITTE? ECCO COSA POTREBBE SUCCEDERE AI TUOI CAPELLI

Il tempismo in cucina è tutto, soprattutto se si parla di brace. Mettere il sale troppo presto può rovinare la carne, così come mettere la salsa barbecue con il tempismo sbagliato può rovinare il manicaretto.

Invece di ottenere una crosticina caramellata e gustosa sul vostro pollo alla griglia, il rischio mettendo la salsa troppo presto è quello di bruciarlo. Lo rivela ad Insider Courtney Rada, attrice e conduttrice di ‘Carnivorous’ programma americano in onda su Genius Kitchen.

La salsa barbecue ha un alto contenuto di zucchero e aggiungere questa marinatura al pollo troppo presto, può far ottenere il risultato opposto a quello desiderato. Lo zucchero bruciando velocemente renderebbe difficile capire quando la carne sia cotta.

“La salsa può aggiungere un’ottima crosta caramellata e sapore – ha dichiarato la Rada – ma aggiungerne troppo presto può far bruciare rapidamente lo zucchero e rendere più difficile giudicare se la carne è cotta”.

Lasciate dunque che il pollo avvii la sua cottura sulla griglia prima di procedere a cospargerlo di salsa barbecue.

Crediti foto@Shuttertstock