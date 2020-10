Le verdure al vapore sono un ottimo alleato per la dieta. Sapete che le potete cuocere anche con il microonde?

Le verdure al vapore sebbene siano un piatto che fa molto bene alla nostra salute, vengono spesso viste come una punizione. In verità è un metodo di cottura che permette agli alimenti di mantenere le oro proprietà nutrienti. Vediamo alcuni trucchi per farle.

Verdure al vapore, i tempi di cottura da rispettare

Iniziamo con il dire che ci sono diverse opzioni per realizzare la cottura la vapore; dal più tradizionale con vaporiera o bimby, al più innovativo: quello con il microonde. Semplice e veloce, ogni verdura ha il suo tempo di cottura che va rispettato che varia se viene cotta intera o a pezzetti.

Tutte le verdure possono essere cotte al vapore. Tra le più gettonate ci sono la zucca, il cavolfiore, i broccoli, gli asparagi, le patate, le carote, le zucchine e gli spinaci. Ma anche i finocchi e i fagiolini vengono benissimo.

Per accorciare i tempi di cottura, potete spezzettare l’alimento. Ma quanto ci vuole?

Gli asparagi sono l’alimento con il tempo di cottura più lungo, tra i 7 e i 13 minuti. Ma cotti al vapore sono ancora più gustosi che lessati!

Cavolfiore e broccoli hanno bisogno di 5-7 minuti, mentre le carote se fatte a fette ne chiedono 7 così come le patate a cubetti. Le zucchine a rondelle impiegano tra i 5-8 minuti, i fagiolini tra i 6 e i 10 mentre i finocchi a fette tra gli 8 e i 10.

Come cuocerle utilizzando il microonde

Per prima cosa procuratevi un recipiente adatto a questa tipologia di elettrodomestico. Prendete quindi la vostra zuppiera e mettevi acqua e verdura; il rapporto è 2-3 cucchiai di acqua ogni mezzo chilo di verdura. Coprite la zuppiera con della pellicola alimentare e lasciate una piccola apertura laterale per far fuoriuscire il vapore in eccesso.

Se state facendo le patate, saranno pronte in 8 minuti a 700 watt; i fagiolini e le zucchine in 6 minuti.

Potete mettere la verdura nella zuppiera anche senza acqua: dovrà essere lavata ma non asciugata!

Buon appetito!

Crediti foto@Shutterstock