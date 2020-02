Il 14 febbraio festeggiate San Valentino con il cinema: da 'A Star is Born' a 'Crazy, Stupid, Love', ecco 5 film che celebrano l'amore e che potrete vedere su Infinity.

Il giorno più romantico dell’anno si sta avvicinando; per festeggiare San Valentino vi proponiamo 5 film che celebrano l’amore. Perfetti da vedere con la vostra dolce metà, magari dopo una cenetta intima.

San Valentino: 5 film per celebrare l’amore

Emozionanti e romantiche, quante volte abbiamo sognato e fantasticato di vivere alcune storie d’amore raccontate nei film? Ci sono scene entrate nell’immaginario collettivo, come ad esempio quella di ‘Ufficiale e Gentiluomo’ in cui Richard Gere va a prendere Debra Winger e la porta via in braccio dal posto di lavoro. O quando Patrick Swayze in ‘Dirty Dancing‘ fa ballare Baby dicendo la celebre frase ‘Nessuno può mettere Baby in un angolo’.

Eccovi cinque film che celebrano l’amore che potete vedere in occasione di San Valentino su Infinity. Iniziamo da una commedia molto divertente con protagonisti il Premio Oscar Anne Hathaway e Jake Gyllenhaal.

Amore & altri rimedi

Film del 2010 diretto da Edward Zwick si ispira al romanzo ‘Hard Sell: The Evolution of a Viagra Salesman’ di Jamie Reidy. Racconta la storia di Maggie (Anne Hathaway), una bella e seducente donna, uno spirito libero che non vuole cedere per alcun motivo alla tentazione di un legame. Ma il destino è beffardo e un giorno incontra Jamie (Jake Gyllenhaal): giovane affascinante, spietato nel lavoro quanto con le donne. I due saranno travolti da un amore improvviso e resistergli sarà molto difficile.

A Star is Born

8 nomination all’edizione degli Oscar 2019 per il film che segna il debutto alla regia di Bradley Cooper e che ha fatto impazzire il mondo del gossip per la presunta liason tra lui e Lady Gaga sua compagna di set. E’ il terzo rifacimento del film del 1937 E’ nata una stella e ripercorre la tormentata storia d’amore tra Jackson Maine (Cooper) e Ally (Gaga). Lui è un musicista di successo, lei un artista squattrinata e disillusa che ha abbandonato il sogno di diventare una cantante. Ma l’incontro con Jackson cambia tutto e lui la convince a tornare sul palcoscenico. Tra i due inizia una profonda storia d’amore ma mentre la carriera di lei inizia a spiccare il volo, Jackson affronta la sua battaglia contro i suoi demoni e la loro relazione entra in crisi. L’amore riuscirà vincere?

Crazy, Stupid, Love

Steve Carell, Ryan Gosling, Emma Stone e Julianne Moore, sono i protagonisti di questa divertente commedia romantica diretta da Glenn Ficarra e John Requa nel 2011. E’ in questo film che Emma Stone e Ryan Gosling si sono incontrati per la prima volta, per poi tornare a farci sognare in ‘La La Land‘. Il dilm di Ficarra e Requa, racconta le vicende di Cal Weaver, sposato con Emily e padre di tre figli. Cal pensa che il suo matrimonio sia perfetto, ma un giorno sua moglie chiede il divorzio. Ritrovatosi single e alla ricerca dell’amore, chiederà aiuto ad un esperto rubacuori: Jacob Palmer. Tra cotte inappropriate e incontri romantici, Cal e Jacob scopriranno che mettersi in gioco senza la partner giusta non solo è una cosa folle e stupida, ma è praticamente impossibile.

#Scrivimi Ancora

Questo film, il cui titolo originale è ‘Love, Rosie’, del 2014 diretto da Christian Ditter e basato sull’omonimo romanzo di Cecelia Ahern vede protagonisti Sam Claflin e Lily Collins. Al centro della storia ci sono Rosie e Alex. Sono migliori amici da quando hanno 5 anni, crescono sognando di viaggiare per il mondo, trasferirsi in America e frequentare insieme l’università. Ma le cose non vanno come sognavano e i due finiscono per allontanarsi. Riuscirà la loro amicizia a resistere al passare degli anni, alla distanza e alle tante relazioni disastrose che entrambi i due ragazzi vivranno? E riusciranno Rosie e Alex ad essere sinceri l’uno con l’altra almeno una volta?

The Wedding Date – L’amore ha il suo prezzo

Film del 2005 basato sul romanzo “Asking for Trouble” di Elizabeth Young, vede protagonisti Debra Messing (la star di Will&Grace), Dermot Mulroney e Amy Adams. Kat (Debra Missing) torna a Londra dalla famiglia per fare da damigella a sua sorella Amy. Una volta giunta in città, scopre che tra i testimoni di nozze c’è Jeffrey, il suo ex fidanzato che l’ha lasciata due anni prima. La ferita brucia ancora e così Kat decide di assumere un accompagnatore professionista, bello e carismatico: Nick. Nessuno è al riparo dalle frecce di Cupido e il walzer delle coppie ha inizio.

