Chiacchiere di Carnevale, il trucco di Iginio Massari

Volete fare le chiacchiere di carnevale a casa vostra? Ecco il trucco di Iginio Massari per renderle perfette

Le chiacchiere di carnevale, sono un dolce tipico di tutta la penisola ed ogni regione le chiama con nome diverso e possono variare leggermente per qualche ‘ingrediente’ che in alcune ricette viene aggiunto. Per realizzarle a prova di chef, vi sveliamo i segreti di uno dei pasticceri per eccellenza Iginio Massari.

Gli ingredienti sono semplici: farina, zucchero, burro, uova un pizzico di sale, scorza di limone, un goccio di liquore e olio di semi per friggere. Questo non vuol dire che non bisogna fare attenzione. Secondo il maestro pasticcere 5 sono i trucchi fondamentali per una perfetta riuscita.

Iniziamo dalla scelta dell’ingrediente principe: la farina. Deve essere forte, così da poter assorbire in modo giusto l’olio durante la frittura. Quella perfetta secondo Massari è un mix tra Manitoba (80%) e farina 00 (20%).

Una volta preparato l’impasto, è importante farlo riposare almeno per un’ora, così da poterlo tirare in modo sottile.

Perché l’impasto lieviti in fretta durante al cottura e il fritto sia invitante con un bel colore e un profumo appetitoso, è bene aggiungere un tocco alcolico. Basterà giusto un bicchierino di Grand Marnier, Rum o Marsala.

Restando in tema di lievito, no a quello chimico. Usarlo vorrebbe dire avere un impasto più alto che comporterebbe tempi di cottura più lunghi con conseguente aumento dell’assorbimento di olio. Meglio farne a meno.

Veniamo ora all’ultimo passo: la frittura. Iginio Massari non ha dubbi e consiglia di usare l’olio di semi meglio ancora se di arachidi ad una temperatura di 180°C. Girate le chiacchiere su entrambi i lati per pochi minuti et voilà, saranno pronte per essere guarnite con una spolverata di zucchero a velo!

La ricetta delle Chiacchiere di Carnevale di Iginio Massari

INGREDIENTI: 400 g farina di Manitoba, 100 g di farina 00; 60 g zucchero semolato; 60 g di burro; 4 uova; 1 pizzico di sale; scorza di 1 limone biologico; 50 g di Marsala

PROCEDIMENTO: Lasciare ammorbidire il burro a temperatura ambiente, quindi setacciare il mix di farina e incorporarvi burro e zucchero. In una ciotola a parte, sbattere le uova con un pizzico di sale. Quindi unire al precedente composto aggiungendo poi il Marsala e la scorza di limone biologico grattugiata.

Amalgamare bene il tutto e poi lavorarlo su un piano di lavoro al fine di ottenere un panetto liscio e sodo. Avvolgetelo in della pellicola trasparente e fate riposare a temperatura ambiente per un’ora.

Una volta lasciato riposare l’impasto, procedete con la stenderlo. Potete usare il matterello o la macchinetta per stendere la pasta: l’importante è tirare una sfoglia sottile. Dopodiché tagliatela in rettangoli, avendo cura di forarli al centro così da non far gonfiare l’impasto in un’unica bolla.

Mettete l’olio a scaldare in una padella: deve essere a 180°C per una frittura perfetta. Le chiacchiere cuoceranno in pochi istanti, ricordate di girarle da entrambi i lati e mettetele poi ad asciugare su della carta assorbente. Concludete con una spolverata di zucchero a velo e come diceva Julia Child… Bon Appétit!

Crediti foto@Shutterstock