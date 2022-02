Dieta pollo e riso, -5 kg se segui questi trucchi

La dieta pollo e riso è un regime alimentare utile se si vogliono perdere alcuni chili in poco tempo, ma va seguita solo per pochi giorni. Ecco come procedere

La primavera si avvicina e qualcuno potrebbe aver bisogno di perdere alcuni chili in fretta. Mai provata la dieta pollo e riso? Si tratta di un regime alimentare che fa perdere 5 chili in fretta. È piuttosto monotono, e per questo non lo si può adottare per più di 9 giorni.

Ingredienti principali della dieta pollo e riso sono ovviamente questi ultimi due. Ad essi si aggiungono frutta e verdura, ma sia a pranzo che a cena non avrete scampo e dovrete sorbirvi il riso e il pollo.

I vantaggi e i punti deboli della dieta pollo e riso

La dieta pollo e riso va bene se si ha bisogno di smaltire qualche chilo in poco tempo. È indicata anche per gli sportivi per l’alto contenuto proteico, ma in un secondo momento va sostituita da una dieta ben bilanciata ed equilibrata. Questo perché offre diversi nutrienti ma è carente ad esempio di vitamina C, grassi buoni e calcio.

Il riso, come riporta il sito Ragusanews.com, dovrebbe essere integrale o basmati, per svolgere meglio la sua funzione. Importante è non consumare i due cibi insieme, ma separatamente, uno a pranzo e uno a cena. Affiancateli poi con verdure a piacere, crude oppure cotte, scegliendo come metodi di cottura il vapore, la bollitura, la piastra, il forno. Consentiti due cucchiaini di olio extravergine di oliva per ogni pasto.

Il menù

Ecco un’idea di menù. A colazione un frullato proteico con 200 grammi di yogurt bianco o greco più frutta e 20 grammi di semi. 2 wasa con un filo di marmellata senza zucchero e un bicchiere di latte vaccino o di soia o di mandorla.

A pranzo insalata mista e 100 grammi di riso integrale con pomodorini, rucola e acciughe. Per cena insalata e 200 grammi di pollo grigliato con peperoni grigliati.

Come spuntini di metà mattina e metà pomeriggio si consiglia un frutto di stagione oppure un vasetto di composta di frutta senza zucchero o uno yogurt bianco naturale. Sarebbe bene non mangiare pane durante questa dieta, né consumare alcolici.

Nota: il presente articolo è il frutto di una ricerca e di una elaborazione di notizie presenti sul web. Con la presente l’autore, la redazione e l’editore declinano ogni responsabilità e invitano i lettori ad eseguire un’attenta verifica e a rivolgersi sempre ad un medico specialista.

