Dieta contro la vita sedentaria: cosa mangiare per perdere peso

In molti conducono una vita sedentaria e il rischio di prendere chili di troppo è dietro l'angolo. Ecco la dieta da seguire

Una vita sedentaria è controproducente per la salute del nostro corpo. Se a questo abbiniamo una alimentazione sbagliata, l’aumento di peso è dietro l’angolo. Bastano piccoli accorgimenti per cercare di perdere peso se si è abituati a passare molte ore della giornata seduti, sia a causa del lavoro che per pigrizia.

È chiaro che fare un po’ di attività fisica sarebbe consigliato; anche una semplice passeggiata o qualche piccolo esercizio a casa può essere utile. Per quanto riguarda l’alimentazione ecco alcuni accorgimenti che possiamo mettere in pratica. Innanzi tutto cercare di variare ciò che mangiamo.

Quando si sta molto seduti potrebbe venir meno l’appetito, o la voglia e la fantasia di preparare qualcosa di buono e sano da mangiare. Ma equilibrio e varietà sono importanti, così come non saltare i pasti.

Tra le cose da non fare, mangiare snack e cibi spazzatura, saltare i pasti e non fare colazione.

Cercate di bere molta acqua, sarebbero consigliati quasi 2 litri al giorno, e fate 3 pasti e due spuntini (a base di frutta o yogurt per cercare di non arrivare affamati ad esempio al pranzo).

Il pranzo è un pasto importante in cui prendere l’energia per la giornata; va bene mangiare un primo ma a patto che non sia troppo elaborato. Si quindi ad una porzione di pasta integrale condita con verdure, o una zuppa di legumi e un contorno. In alternativa si può optare per un secondo con una fetta di pane e un contorno di verdure.

A cena via libera alle proteine ( ma senza esagerare): si quindi a uova, carne, pesce accompagnate da un contorno e una fetta di pane.

Quale che sia il motivo per cui volete intraprendere una dieta, il nostro consiglio però resta sempre lo stesso: rivolgetevi ad un esperto, che possa indicarvi il regime alimentare più adatto alle vostre esigenze.

