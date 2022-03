I 10 alimenti da non mangiare a cena: così dormi male e ingrassi

Ci sono alcuni alimenti da non mangiare la sera, prima di andare a letto. In alcuni casi si tratta di cibi molto comuni per le cene italiane: meglio quindi consumarli durante il giorno.

Esistono alimenti da non mangiare a cena. Ovviamente nulla ci vieta di cibarcene se ne abbiamo voglia, ma è giusto sapere che possono portare problemi. Questo soprattutto se stiamo cercando di mantenerci in forma o se già abbiamo qualche problema a dormire di notte. L’alimentazione, si sa, gioca un ruolo primario nel corretto funzionamento dell’organismo.

Leggi anche : >> SOFFRI DI GLICEMIA ALTA? QUESTI CIBI SONO PERFETTI DA MANGIARE IN CASO DI PICCHI

Questi sono gli alimenti da non mangiare a cena

Vediamo allora quali sono gli alimenti da non mangiare a cena. Il nostro elenco inizia con latte e cereali. Questi ultimi forniscono una grande quantità di carboidrati, che si trasformano in grasso perché non vengono bruciati una volta che si va a dormire. Il latte invece è noto per non essere tra gli alimenti più digeribili, e di notte può causare ancora più problemi e disturbare il sonno.

Le verdure sono sempre un’ottima scelta, ma meglio preferire quelle a foglia verde. Mais, patate o la zucca invece sono più calorici ed è meglio mangiarli durante la giornata in modo da beneficiare dell’energia che danno.

Attenzione alla carne

Evitiamo anche carne lavorata e salsiccia. Contengono molti grassi e sale, quindi sono difficilmente digeribili di sera. Stesso discorso per la carne rossa. Meglio optare, se proprio si vuole la carne, per quella bianca.

Come riporta Inran.it tra gli alimenti da non mangiare a cena ci sono pure pane e pasta. Il motivo? Sempre lo stesso: sono ricchi di carboidrati che non vengono bruciati durante la notte.

La frutta va bene, ma non tutta. Evitiamo ad esempio banana e mango. Meglio consumare con cautela anche la frutta secca.

Dobbiamo rinunciare alla pizza?

E ora tocchiamo un tasto molto dolente. La pizza è una delle cene più tipicamente italiane. La grande quantità di carboidrati e di grassi che contiene la rendono una pessima scelta prima di andare a letto. Se proprio non se ne può fare a meno, almeno cerchiamo di non abusarne.

Nella lista nera figurano anche i formaggi lavorati perché sono molto generosi in termini di sale e grassi.

Yogurt e cioccolato tra gli alimenti da non mangiare la sera

L’elenco degli alimenti da non mangiare a cena prosegue con gli yogurt mix processati, pieni di zuccheri e spesso danno più calorie che proteine e vitamine. Meglio optare per uno yogurt semplice e aggiungere frutta fresca. Ma soprattutto è meglio consumarlo al mattino.

Infine il cioccolato, che essendo molto calorico non è indicato per la sera. Inoltre contiene caffeina e questo può portare problemi di sonno.

Foto: Shutterstock