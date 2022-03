Quanta acqua bere in base alla nostra età: l’errore che facciamo tutti

L’acqua è fondamentale per il corpo, ma quanta ne dobbiamo bare in base alla nostra età? Il falso mito da sfatare

Che l’acqua sia imprescindibile per il nostro benessere psico-fisico è oramai appurato, tuttavia spesso ne sottovalutiamo l’importanza limitandoci a bere lo stretto necessario: in base alla nostra età, invece, c’è una quantità minima di acqua da bere per stare bene.

Quanta acqua bere in base all’età? La risposta

Basti pensare che il nostro organismo è composto di acqua per almeno il 70% ed essa interviene in numerosissimi processi: dalla digestione alla tenuta mentale, dall’accelerazione del metabolismo al corretto funzionamento del sistema vascolare, senza trascurare l’assorbimento dei nutrienti, una pelle più luminosa e una maggiore capacità cognitiva.

Lo stress idrico, per chi non lo sapesse, porta anche ad una conseguenza poco conosciuta: l’inappetenza sessuale, la mancanza di desiderio, soprattutto nelle donnne.

Molti di noi sanno che bisogna bere 2 litri di acqua al giorno, è corretto? In parte, per alcuni soggetti in base alla fascia d’età questa quantità è troppa, per altri invece è assolutamente poca.

Bambini e bambine, c’è differenza con l’acqua

Soprattutto i bambini fanno fatica a idratarsi correttamente perché sono più propensi a subire sbalzi di temperatura per via del ridotto spessore della pelle. Tra i 4 e gli 8 anni gli esperti consigliano un’assunzione giornaliera di acqua pari a 1,6 litri.

I bambini di 13 anni – dunque intorno alla fase adolescenziale – dovrebbero invece berne 2,1 litri mentre le bambine della loro stessa età 1,9.

È dai 14 anni che le femmine si attestano sui 2 litri di acqua al giorno mentre per i maschi si sale a 2,5 litri quotidiani.

Al di là dell’età ci sono poi condizioni particolari che richiedono una maggiore idratazione del nostro corpo.

La gravidanza, ad esempio, dovrebbe portare le donne a bere almeno 2,3 litri di acqua al giorno mentre durante l’allattamento 2,7 considerando la dispersione di liquidi generali. Anche chi fa sport o in generale sforzi fisici e lavori pesanti deve incrementare l’importo giornaliero di acqua per non incorrere in disidratazione e altri disturbi legati ad una mancanza di acqua in corpo.

Foto: Shutterstock