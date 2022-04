Dieta di aprile, come perdere 3 kg mangiando verdura di stagione￼

In vista della prova costume, vi proponiamo la “dieta di aprile” per perdere 3 kg a settimana grazie ai prodotti di stagione più healthy

Le temperature in aumento ci proiettano già verso il periodo delle vacanze a cui bisogna arrivare preparati: sfruttiamo i prodotti di stagione per perdere 3 kg con la dieta di aprile e risvegliare il metabolismo.

La cosiddetta dieta di aprile, infatti, punta moltissimo sulle importanti proprietà delle verdure che troviamo in questo periodo: il nostro primo obiettivo deve essere quello di eliminare i liquidi in eccesso e combattere la fastidiosa – per quanto comunissima – ritenzione idrica.

A tal proposito gli ortaggi indispensabili da tenere nel frigo e da portare in tavola sono certamente gli asparagi, gli agretti, il radicchio rosso, e ancora i carciofi, la rucola, gli spinaci, l’indivia o i finocchi.

Dieta di aprile: sì a cereali e legumi

Consumare questo tipo di ortaggi, insieme ad una costante e completa idratazione – che si traduce nell’assunzione di almeno 1,5 litri d’acqua al giorno (anche se SOLO QUESTA è la giusta quantità di acqua da bere in base all’età) – ci aiuta nell’azione drenante, che possiamo rendere ancor più efficace e forte grazie a tisane tiepide da bere prima di andare a dormire.

Ampio spazio anche ai legumi freschi, in grado di stimolare il cosiddetto ormone della felicità, la dopamina, e a cereali integrali ricchi di triptofano (che aiuta a farci riposare meglio)… D’altronde il detto “Aprile dolce dormire” significherà pur qualcosa!

Sì alla frutta di stagione per fare il pieno di vitamine

La frutta presente nella dieta di aprile è sicuramente ricca di vitamina C con arance, limoni, kiwi e pompelmi di modo che il nostro corpo abbia sempre le giuste difese immunitarie, ma anche di banane ed avocado capaci di non farci mancare quell’energia per affrontare la giornata.

Va da sé che anche il sole fa bene al corpo: non solo per fare il pieno di vitamina D, ma perché ci permette di fare passeggiate anche soltanto di mezz’ora e dunque combattere la sedentarietà.

Foto: Shutterstock