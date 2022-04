Metabolismo lento? Questi 4 cibi lo riattivano subito: così perdi peso

In vista della prova costume si può iniziare a dare una scossa al metabolismo lento includendo questi cibi nella propria dieta. Ecco i migliori per perdere peso rapidamente.

Metabolismo lento? Molte persone faticano a perdere peso e danno la colpa proprio al metabolismo lento. In effetti questo può essere alla base di oggettive difficoltà nel dimagrire. Per nostra fortuna ci sono alcuni alimenti che lo attivano consentendoci di perdere peso rapidamente.

Che cos’è il metabolismo lento

Iniziamo col dire che il metabolismo lento si manifesta soprattutto in inverno. Le basse temperature infatti lo rallentano, e la conseguenza è che si tende ad accumulare grasso come riserva. Non è un caso che si metta su qualche chilo di troppo nei mesi freddi. Poi però arriva la primavera e in un attimo incombe l’incubo della prova costume. Come fare allora?

Gli alimenti per dimagrire rapidamente

Fare attività fisica e adottare un corretto regime alimentare sono due passi fondamentali in questa missione. In particolare, esistono alimenti che danno una scossa al metabolismo lento. Secondo le ultime ricerche, come riporta Inran.it, sono 4 i cibi da includere nella propria alimentazione.

Innanzitutto le uova, il cui albume è composto da 100% di proteine. Il nostro organismo impiega diverso tempo per digerirle e per assorbire energie. Ciò vuol dire che ci fanno sentire sazi a lungo. Digerire le uova, inoltre, equivale a bruciare molte calorie.

Ci sono poi le spezie. Esse insaporiscono le pietanze e ci permettono quindi di evitare sale e olio. Come se non bastasse, condire un piatto con spezie piccanti innalza la temperatura corporea, stimolando il metabolismo basale.

L’elenco prosegue con l’avocado, frutto che contiene tanti grassi buoni, sazia molto e aiuta ad abbassare i livelli di colesterolo nel sangue.

Per combattere il metabolismo lento sono molto utili anche i legumi. In particolare le lenticchie, fonte di fibre e proteine. Regolano l’insulina, donano energia al corpo e grande benessere.

Includendo questi alimenti nella dieta sicuramente si possono trarre benefici e arrivare ai mesi più caldi dell’anno con una forma fisica migliore.

Foto: Shutterstock