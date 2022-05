Dieta, solo questo è il momento giusto per pesarsi: l’errore che abbiamo sempre fatto

Esiste un momento giusto per pesarsi quando si è a dieta? Ebbene un studio scientifico risponde a questa domanda.

Il confronto con la bilancia può essere un momento di grande stress soprattutto se stiamo seguendo una dieta. Pesarsi la mattina o la sera influisce? Qual è il momento giusto per pesarsi? Ebbene secondo i ricercatori della Cornell University c’è solo un giorno alla settimana in cui bisogna farlo.

Se siete soliti pesarvi tutti i giorni, sappiate che non state sbagliando ma state facendo un controllo non necessario. Secondo uno studio condotto dai ricercatori della Cornell University e pubblicato sulla rivista Plos One, basta pesarsi il mercoledì. È quanto emerso dalla ricerca condotta per un anno su circa quaranta individui.

Perché proprio il mercoledì?

Perché è il giorno a metà della settimana e quindi equidistante dagli eventuali strappi alle regole del fine settimana che portano con se delle oscillazioni di peso. Il mercoledì è anche il giorno giusto per cominciare una dieta secondo il Dott. Brian Wansink del Food and Brand della Cornell University.

Se proprio non riuscite a stare lontani dalla bilancia anche negli altri giorni, ricordatevi di pesarvi più o meno sempre nella stessa fascia oraria. Meglio se di mattina prima di fare colazione: è in quel momento che potrete avere la reale condizione in cui vi trovate.

