Mangia kiwi ogni giorno, ecco cosa succede al tuo corpo

Tante le proprietà benefiche di questo frutto portentoso. Ecco i vantaggi che derivano da mangiare kiwi ogni giorno.

Mangi kiwi ogni giorno? Questo frutto è davvero un portento dal punto di vista delle proprietà benefiche, quindi di certo non stai facendo una cosa sbagliata. Ecco che cosa succede al tuo corpo quando lo assumi quotidianamente.

Stiamo parlando di uno dei frutti più nutrienti, povero di zuccheri e ricco di vitamine e polifenoli. In Italia la sua stagionalità va da novembre a maggio, e sarebbe bene approfittarne quando è disponibile.

Leggi anche : >> IL FRUTTO INSOSPETTABILE CHE RIDUCE I RISCHI DI INFARTO IN POCHE ORE

Cosa succede se mangi kiwi ogni giorno

Se mangi kiwi ogni giorno fai un gran bene al tuo corpo. Ecco i suoi principali effetti benefici. Essendo ricco di vitamina C dai una mano a rafforzare il sistema immunitario e a rallentare l’invecchiamento.

Questo frutto contiene tanti antiossidanti (colina, luteina e zeaxantina, come riporta Greenme.it) che hanno un ruolo centrale nella lotta contro i radicali liberi. Il kiwi ci consente di mantenere in salute il nostro corpo, diminuendo il rischio di invecchiamento precoce o di incappare in malattie croniche come stress ossidativo che danneggia le cellule. Può stupire, ma il kiwi contiene livelli così alti di antiossidanti da superare addirittura gli agrumi, come arance, pompelmi e mandarini, e le mele.

Leggi anche : >> SOLO QUESTI FRUTTI AIUTANO A PERDERE PESO

Perché è consigliato alle donne in gravidanza

17 mg di folati: questo il contenuto di un kiwi. Il folato è una vitamina del gruppo B coinvolto nel metabolismo delle proteine e per la produzione di globuli rossi durante la crescita. Se ne consiglia l’assunzione soprattutto alle donne in gravidanza.

Questo frutto è anche molto generoso in termini di fibre. Esse servono a depurare il fegato e a mantenere in salute il nostro apparato digerente.

La funzione antiossidante del kiwi è fondamentale anche per mantenere il nostro cuore in salute. Mangiare un kiwi ogni giorno limita il rischio di malattie cardiache e mantiene sotto controllo i livelli della pressione sanguigna. Tale frutto è ottimo per chi soffre di ipertensione, con l’avvertenza che se si stanno assumendo farmaci per la pressione alta, è meglio evitarlo perché interagisce con queste medicine.

Foto: Shutterstock