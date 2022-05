Tè verde, è proprio vero che fa dimagrire? Attenzione a queste controindicazioni

Molte persone ricorrono al tè verde per dimagrire. Ma è proprio vero che aiuta a perdere peso? Ecco che cosa bisogna sapere.

Conosciuto in Oriente sin dai tempi antichi, di recente il tè verde si è fatto largo anche in Occidente. Sono in molti ad assumerlo per beneficiare di tutte le sue proprietà, incluse quelle dimagranti. Ma è proprio vero che fa bene anche in questo senso? Cerchiamo di capirne di più.

I benefici del tè verde

Iniziamo col dire che le foglie di tè verde dopo la raccolta non sono sottoposte a fermentazione ma solo a essiccazione. Così facendo riescono a mantenere inalterati i principi attivi. Questo tipo di tè è ricco di vitamine, minerali e polifenoli. Essi hanno un’importante funzione antiossidante e contrastano l’invecchiamento cellulare.

I benefici del tè verde sono molti, come riporta Viversano.net. Fluidifica il sangue, abbassa i livelli di colesterolo LDL e di zuccheri nel sangue; rinforza il sistema immunitario. E ancora contribuisce a mantenere il cervello in salute, aiuta l’azione dimagrante e drenante.

Il tè verde fa dimagrire?

Può sembrare superfluo ma è sempre bene ricordarlo: non esiste una sostanza che da sola sia in grado di far dimagrire. Serve adottare uno stile di vita sano, che comprende una buona alimentazione e attività fisica.

La bevanda di cui stiamo parlando è comunque un valido aiuto in tal senso. Questo perché è ricca di catechine, sostanze antiossidanti appartenenti alla famiglia dei flavonoidi, che donano un senso di sazietà prolungato. Non solo: accelerano il metabolismo basale e stimolano il processo di termogenesi, che riduce la conversione dei grassi assunti con la dieta in calorie, indirizzando i nutrienti a produrre energia sotto forma di calore.

L’azione dimagrante è garantita pure dalle metilxantine, molecole che riducono l’assorbimento degli zuccheri, stimolano la lipolisi, (eliminazione dei grassi dagli adipociti) e determinano una maggiore attività renale e una diuresi più efficace.

Controindicazioni

Attenzione infine a queste controindicazioni. Per evitare fenomeni come insonnia, irritabilità e tachicardia è bene non eccedere con l’uso di tè verde. Inoltre i tannini contenuti in questa bevanda possono aumentare la quantità di acidi prodotti nello stomaco: meglio allora che chi soffre di reflusso gastrico o di ulcera peptica la consumi con moderazione. Deve fare attenzione alle quantità anche chi è anemico, perché i tannini riducono la quantità di ferro assorbibile.

Foto: Shutterstock