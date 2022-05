Gelato e dieta, il trucco per non ingrassare

Le parole gelato e dieta possono stare nella stessa frase? Assolutamente si e soprattutto lo si può mangiare senza ingrassare. Ecco come

Quando si parla di gelato e dieta, si pensa spesso che siano due parole che non stanno bene nella stressa frase. Uno dei dubbi che spesso coglie chi vuole ritrovare la linea o chi decide di seguire un regime alimentare è se questo gusto dessert possa o non possa essere inserito nella propria alimentazione. Ebbene la riposta è si, si può mangiare e c’è un piccolo trucco per non ingrassare.

Innanzitutto va precisato che il gelato, se artigianale, si compone di pochi elementi che lo rendono un pasto completo: latte zucchero e uova, cui si aggiungono eventuali ingredienti in base al gusto. Il gelato alla frutta ovviamente a meno calorie rispetto agli altri.

Sebbene questo alimento sia oggettivamente un po’ calorico e non possa essere consumato tutti i giorni se si è a dieta, è possibile mangiarlo due volte a settimana senza troppi sensi di colpa. Il trucco per non ingrassare è in primis non consumarlo dopo i pasti, ma piuttosto come merenda e fare attenzione alla sua composizione. Scegliete un gelato artigianale e non uno confezionato, e orientatevi verso la frutta.

Non esagerate con le quantità e lasciate stare il cono, le cialde o i biscotti: una coppetta con due palline è la dose giusta.

