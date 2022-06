Albicocche, mangiane due ogni giorno: cosa succede al tuo corpo, i benefici incredibili

Le albicocche sono uno dei frutti estivi più gustosi; non solo sono anche un prezioso alleato per la salute del nostro corpo.

Mangiare frutta e verdura è una delle raccomandazioni principali di tutti i nutrizionisti; ma sapevate che mangiare due albicocche al giorno avrebbe degli effetti straordinari?

Con l’estate arrivano frutti golosi, tra cui le albicocche. Questo frutto dalla pelle di velluto color arancio, è ricco di vitamine, potassio, fosforo, iodio, ferro e calcio. Proprio la ricchezza dei loro nutrienti le rendono un alleato per la salute del nostro corpo. Grazie alle vitamine A ed E sono un toccasana per gli occhi, mentre il beta carotene e i carotenoidi agiscono come protettori della retina. Mangiare questo frutto due volte al girono, vi farà avere una pelle luminosa poiché è ricco di antiossidanti e di vitamina C ed E che proteggono dai raggi UV.

Agiscono positivamente sui livelli di pressione sanguigna, grazie alla presenza del potassio e proteggono il fegato dallo stress ossidativo. Aiutano a non avere la pancia gonfia e facilitano il transito intestinale essendo ricche di fibre, ed infinte avrebbero un effetto benefico anche sui livelli di colesterolo.

Insomma i motivi per mangiare le albicocche sono molti, oltre ad avere una polpa morbida e gustosa con quella punta di dolcezza perfetta anche come spuntino durante la mattina.

