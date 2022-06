Dieta e oroscopo, cosa mangiare in base al segno zodiacale

Dieta e oroscopo. Avevate mai pensato a questo binomio? Se è vero che gli astri in qualche modo condizionano la nostra esistenza è plausibile pensare che abbiano qualche potere anche sulle abitudini alimentari. Per questo oggi vogliamo parlarvi dei regimi che meglio si addicono a ciascun segno zodiacale.

I segni di fuoco

Iniziamo questa panoramica su dieta e oroscopo dai segni di fuoco: Ariete, Leone e Sagittario. Sono segni con caratteri forti e molto determinati. Anche quando si mettono a dieta cercano di dare il meglio di se stessi per attenersi alle regole. L’importante è non essere troppo severi con se stessi e avere la forza per perseverare anche quando i risultati non dovessero arrivare subito come sperato.

I segni di cui stiamo parlando amano fare sport, perché in quel campo possono mostrare tutta la loro forza di volontà. Tra i loro preferiti ci sono attività di sala pesi e la danza.

Segni di terra

Toro, Vergine e Capricorno sono invece i segni di terra. Carattere deciso e quindi riescono solitamente ad affrontare bene una dieta, specie se si tratta di regimi alimentari ipocalorici ed ipoglicemici. Come riporta Unadonna.it questi segni vedono la dieta come qualcosa da fare anche se non amano il regime alimentare imposto. Rispettare le regole per loro è una ragione di vita. Sono molto testardi e vogliono raggiungere ad ogni costo i propri obiettivi. Gli sport più adatti a loro sono gli sport individuali e non quelli di squadra.

Dieta e oroscopo: i segni d’aria

La carrellata su dieta e oroscopo prosegue con i segni d’aria: Gemelli, Bilancia ed Acquario. Essi sono sognatori per antonomasia e tendono a distrarsi con facilità. Per loro seguire una dieta è una vera e propria sfida, e fanno fatica a non sgarrare. Anche se, va detto, qualche peccato di gola ogni tanto non compromette la buona riuscita del percorso dimagrante. Per i segni d’aria l’ideale è seguire delle diete ricche di tutti gli alimenti con ricette creative e sfiziose. Questo anche perché rifuggono tuto ciò che è ripetitivo ed abitudinario.

Gli sport ideali per loro sono quelli dal sapore rilassante, come yoga o pilates.

I segni d’acqua

Cancro, Scorpione e Pesci sono segni d’acqua: sono comprensivi e tendono a non scoraggiarsi davanti alle difficoltà. Affrontano le diete con attenzione e cercano di prendere sempre il buono anche dai risultati negativi. Vedono sempre il bicchiere mezzo pieno e per questo continueranno facilmente a seguire qualsiasi dieta venga loro prescritta o consigliata.

Cancro, Scorpione e Pesci adorano tutti gli sport dove l’assoluta protagonista sia l’acqua, ovvero il loro elemento.

