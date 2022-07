“L’anguria fa ingrassare, non è acqua”: video virale su TikTok (con polemiche)

Una nutrizionista ha scatenato una aspra polemica su TikTok per le dichiarazioni sul cocomero: “L’anguria fa ingrassare, non è acqua”

La biologa nutrizionista Marilena Di Lorenzo è diventata virale su TiKTok per alcuni video che hanno scatenato l’opinione pubblica: uno in particolare aveva come oggetto l’anguria, frutto prediletto dell’estate, che secondo l’esperta di alimentazione, non sarebbe poi così leggera.

L’anguria fa ingrassare? Argomento delicato su TikTok

Come sempre, ha esordito nella clip che ha conquistato 1,2 milioni di views e circa 8000 commenti, con l’iconico “Oohh”, poi la nutrizionista ha sostenuto che “l’anguria fa ingrassare, non è acqua”.

Ha mostrato una ciotola con 400 grammi di cocomero, corrispondente al quantitativo giornaliero di frutta che dovremmo consumare ribadendo che l’anguria, come tutta la frutta del resto, fa prendere peso.

Affermazioni forti seguite da uscite altrettanto schiette come “Ti è mai capitato di vedere qualcuno che non mangia niente ma è in sovrappeso? Ma stai scherzando?”

Parole che hanno scatenato la ferocia degli utenti considerando la delicatezza dell’argomento e la suscettibilità di chi ha effettivamente problemi di obesità.

Video sull’anguria controverso: la reazione degli utenti

Molti non hanno gradito il modo della dottoressa di rivolgersi alla comunità di TikTok con “oohh” tanto che qualcuno ha commentato “Ooh non ci chiamo neanche il cane comunque”; altri si sono soffermati sulle possibili conseguenze delle affermazioni diffuse sul social del momento: “E poi ci domandiamo perché ci sono i disturbi alimentari”.

Poi c’è chi ha tentato di smorzare le polemiche spiegando che probabilmente la nutrizionista voleva dire di non esagerare con la frutta e in particolare con l’anguria perché anche se composta per il 90% di acqua, è comunque molto zuccherina.

