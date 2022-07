Mozzarella, meglio non mangiarla d’estate: il motivo che in pochi conoscono

La mozzarella è uno degli alimenti estivi per eccellenza. Eppure secondo gli esperti non è indicato mangiarla d'estate.

Tra i piatti freschi dell’estate tra i più amati c’è senza ombra di dubbio pomodoro e mozzarella. Che si tratti della classica caprese al piatto, o di una sfiziosa pizza ripiena, l’abbinamento di questi due cibi è sempre molto apprezzato.

Tuttavia, la mozzarella sarebbe bene non mangiarla durante in estate. Le motivazioni sono diverse. Innanzi tutto sebbene sia ricca di sali minerali come calcio, potassio e fosforo, proteine, e vitamine del gruppo A, B, D ed E, resta cibo propriamente leggero. È ricca di calorie e di grassi, ma il vero motivo che la rende inappropriata per l’estate è il suo essere ‘amica’ della ritenzione idrica. La mozzarella trattiene i liquidi, andando così ad essere controproducente soprattutto durante l’estate.

Secondo gli esperti sarebbe bene mangiarla al massimo due volte a settimana. E ricordatevi che c’è differenza tra quella di bufala e quella di mucca. Della prima ne andrebbero mangiati al massimo 150 gr, della seconda 200 gr. Attenzione poi a come la conservate. Contrariamente a quello che si pensa, andrebbe tenuta fuori dal frigorifero all’interno della sua confezione e soprattutto del suo liquido. Ma ricordate che una volta aperta non durerà per giorni!

Crediti foto@Shutterstock