Quando è meglio iniziare la dieta? I giorni sì e quelli no: segnatevi queste date

Esiste il momento, il giorno giusto per iniziare la dieta? Secondo gli studiosi assolutamente sì. Ecco quando farlo

Determinazione, forza di volontà ma anche il momento giusto: per iniziare la dieta infatti non tutti i giorni vanno bene. Lo dicono molti studi scientifici: sebbene sia fondamentale in primis essere convinti della propria decisione, la scelta del momento giusto può essere di grande aiuto.

Secondo uno studio dell’Università della Pennsylvania (qui il link), le persone sarebbero più propense ad iniziare una dieta con successo dopo una data o un avvenimento importante. Come ad esempio il proprio compleanno o un cambio di vita come un trasloco. Si tratta di una sorta di ‘effetto nuovo inizio’.

“Dopo aver raggiunto un traguardo ci si sofferma meno sugli errori del passato preferendo comportamenti più in linea con il nuovo io che si vuole perseguire” dicono gli studiosi.

Tra i giorni della settimana il Lunedì quindi è perfetto: apre ad una nuova settimana e quindi ad un nuovo capitolo! Dall’altra parte assolutamente da evitare e quindi da mettere tra quelli no sono il venerdì il sabato e la domenica. Nel weekend è più facile trovarsi in occasioni che ci portano a qualche stravizio.

Uno studio pubblicato sul New York England Journal of Medicine (qui il link), fa notare che per smaltire gli stravizi fatti durante i mesi di novembre e dicembre, ci voglio 5 mesi. Meglio allora giocare di anticipo e perdere qualche chilo prima dell’arrivo delle festività. Il mese da segnare nel calendario dei momenti sì è quindi Ottobre.

Assolutamente da evitare, il proposito di iniziare una dieta dopo Capodanno e nei periodi di forte stress e preoccupazione. Meglio cercare in questi casi di seguire ‘semplicemente’ uno stile di vita sano. Infine secondo gli psicologi iniziare la dieta dopo una vacanza è da evitare. Il pensiero di dover a breve rinunciare ad una serie di piaceri culinari, potrebbe scatenare un effetto abbuffata decisamente controproducente.

Crediti foto: Shutterstock

Nota: il presente articolo è il frutto di una ricerca e di una elaborazione di notizie presenti sul web. Con la presente l’autore, la redazione e l’editore declinano ogni responsabilità e invitano i lettori ad eseguire un’attenta verifica e a rivolgersi sempre ad un medico specialista