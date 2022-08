Antonella Clerici, la dieta del 5 contro il gonfiore: come funziona

Sul web spopola un 'nuovo' regime alimentare: la Dieta del 5. Si tratta della dieta seguita da Antonella Clerici. Eccome come funziona

‘5 è il numero perfetto’ recita il titolo di un film con Toni Servillo, ed anche Antonella Clerici pare essere d’accordo. L’amata conduttrice segue da tempo la ‘Dieta del 5’ ideata dalla dottoressa Evelina Falchi sua ospite nella trasmissione ‘È sempre mezzogiorno’.

La Dieta del 5 prevede, come la maggior parte dei regimi nutrizionali, 5 pasti il giorno e permetterebbe di perdere peso in 5 settimane. È stata la stessa conduttrice a parlarne in un’intervista a Silhouette Donna. La Clerici ha spiegato come questa routine la aiuti a sentirsi meno gonfia durante la menopausa, fase della vita di ogni donna che porta spesso squilibri ormonali.

“Ho due pasti liberi alla settimana dove posso dar sfogo alla golosità. Essendo in menopausa, più che altro devo sgonfiarmi. Con il passare degli anni ho iniziato a prendere degli integratori che aumentano il metabolismo, non facendo cure ormonali” Antonella Clerici su Silhouette Donna.

Ma come funziona questo regime alimentare?

Si sviluppa in 5 fasi una per ogni settimana: depurativa, metabolica, love, total body e mantenimento. 5 sono i pasti da fare al giorno (colazione, spuntino di mezza mattinata, pranzo, merenda e cena), nei quali gli alimenti vengono abbinati in modo tale da non creare squilibri nutrizionali ed evitare un eccesso di tossine.

Sì a frullati, centrifughe, tisane, infusi (tutti rigorosamente senza zuccheri aggiunti) e bere almeno due litri di acqua il giorno e limitare carne e alcolici.

A pranzo la conduttrice predilige un piatto di verdure, a cena invece proteine (pesce o legumi) accompagnati da verdura.

Crediti foto@kikapress

Nota: il presente articolo è il frutto di una ricerca e di una elaborazione di notizie presenti sul web. Con la presente l’autore, la redazione e l’editore declinano ogni responsabilità e invitano i lettori ad eseguire un’attenta verifica e a rivolgersi sempre ad un medico specialista