Così perdi fino a 5 kg al mese: basta seguire questi trucchi

Malgrado il tempo della prova costume sia ormai finito, possiamo prenderci cura di noi stessi anche nei prossimi mesi. Ecco come perdere 5 kg in un mese

Ormai il mare è, quasi per tutti, solo un ricordo. Ma perché non prepararsi all’autunno con 5 kg in meno? La forma fisica non deve preoccuparci solo nei mesi più caldi dell’anno. È importante che ci prendiamo cura di noi stessi sempre. Certo, la prospettiva della prova costume è un gran bel motivo per spronarci a perdere peso. Anche da qui alle prossime settimane però possiamo sbarazzarci dei chili in eccesso. Vediamo come.

Come perdere 5 kg in un mese

Perdere 5 kg in un mese non è una missione impossibile. Ovvio, non è nemmeno la cosa più semplice del mondo. Bisogna fare attenzione a quel che si mangia, ci si deve allenare e seguire sane abitudini. Un segreto sta nel drenare. Spesso infatti è la ritenzione di liquidi che crea problemi di peso. È importante pure non saltare i pasti e non affidarsi a diete troppo rigide che rischiano poi di farci rimettere su peso con gli interessi.

Riduci le calorie

Per perdere 5 kg in un mese bisogna ridurre le calorie, in particolare togliere dalle 500 alle 1000 calorie al giorno. L’importante è non scendere al di sotto delle 1200 calorie al giorno. Ricordiamoci di variare i cibi. Per stimolare il metabolismo è utile variare il più possibile la dieta. Portiamo allora in tavola una dieta ricca di tutte le sostanze nutritive.

Non si dovrebbe mangiare fuori pasto. Oltre ai 3 pasti principali possiamo concederci due spuntini a metà mattina e a metà pomeriggio, ma non di più.

Ecco a cosa devi fare attenzione

Evitiamo i fritti e le cotture elaborate, in favore di cibi cotti al vapore o bolliti. Al massimo sulla piastra oppure al forno.

Il sale va ridotto, perché fa male. Mangiamo lentamente in modo da iniziare il processo digestivo già dalla bocca.

Tra gli altri consigli per perdere 5 kg al mese: evitare lo stress. Quando infatti siamo stressati il corpo rilascia il cortisolo, che fa ingrassare. Importante anche condurre una vita attiva e fare sport.

Nota: il presente articolo è il frutto di una ricerca e di una elaborazione di notizie presenti sul web. Con la presente l’autore, la redazione e l’editore declinano ogni responsabilità e invitano i lettori ad eseguire un’attenta verifica e a rivolgersi sempre ad un medico specialista.

Foto: Shutterstock