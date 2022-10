Questi gustosi cibi ti faranno dimagrire più velocemente: i 10 alimenti che attivano il metabolismo e bruciano il grasso corporeo

Come i cibi termogenici possono aiutare in una dieta ipocalorica e volta a perdere peso? Ecco quali sono

Nel vastissimo mondo alimentare, esistono cibi chiamati “a calorie negative” o termogenici: sono gli alimenti che per essere smaltiti e digeriti dal nostro organismo necessitano di più energia e calorie rispetto ad altri.

A sottolineare le loro straordinarie capacità è stata la nutrizionista Daisy Connor che ha spiegato come essi possano essere introdotti in un’alimentazione più ampia per godere dei benefici.

Si tratta di alimenti che sono in grado di stimolare il metabolismo aiutando a bruciare più grassi e quindi a dimagrire. La termogenesi infatti è un processo metabolico che avviene tutte le volte che mangiamo, legato alla combustione delle calorie. Introdurre quindi nel nostro regime alimentare cibi termogenici, sarà un ottimo aiuto per perdere peso.

Se pensate che si tratti di alimenti particolari, strani e difficili da reperire, sappiate che siete sulla strada sbagliata. L’acqua fredda, il peperoncino, il pepe, la mela, il mango, lo zenzero, le zucchine, sono tutti cibi in grado di stimolare l’attività del nostro metabolismo. Vediamoli più nel dettaglio.

Iniziamo dalla mela. Tra le tante proprietà benefiche di questo frutto c’è anche quella di aiutare l’organismo a lavorare meglio grazie alla pectina. Mangiarla con la buccia (dopo averla ben lavata e magari prediligendo mele biologiche) fornirà un ottimo apporto di fibre che aiutano l’organismo a lavorare meglio.

Anche l’acqua fredda fa parte degli alimenti termogenici. Ogni volta che ne beviamo un po’ raffreddiamo la temperatura del nostro organismo, andando a stimolare il metabolismo per tornare a lavorare alla temperatura ambientale. Attenzione a non esagerare perché l’acqua fredda più causare problemi alla digestione.

Anche il caffè fa parte di questo gruppo di alimenti. La caffeina infatti il metabolismo, ma attenzione a non berne troppi.

Lo zenzero tra i tanti benefici ha anche quello di aiutare a perdere peso. Ottimo sia se bevuto come tisana che se messa la radice nell’insalata.

Restando in tema di ‘piccante’ anche pepe e peperoncino sono alleati della dieta. Il primo aiuta a ridurre il consume di sale e contrasta la ritenzione idrica; la capsaicina presente nel secondo aiuta ad alleviare i dolori e stimola la lipolisi.

Tornando a frutta e verdura, il pompelmo aiuta a ridurre gli zuccheri nel sangue e l’impegno calorico richiesto per digerirlo è superiore alle calorie contenute in questo frutto. Stessa cosa per le zucchine, cibo povero di calorie e di carboidrati e perfetto per le diete. Anche in questo caso il dispendio energetico per digerirle è superiore rispetto a quelle che loro contengono naturalmente.

Anche i cetrioli fanno parte di questo elenco: sono fonte di vitamina C e famosi pe rla loro azione antinfiammatoria. Combattono inoltre la ritenzione idrica. Altre verdure “verdi” della stessa categoria,

Il consiglio resta sempre lo stesso quando di parla di diete e regimi alimentari. Non affidatevi al fai da te, ma piuttosto rivolgetevi ad un professionista.

Foto: Kikapress

Nota: il presente articolo è il frutto di una ricerca e di una elaborazione di notizie presenti sul web. Con la presente l’autore, la redazione e l’editore declinano ogni responsabilità e invitano i lettori ad eseguire un’attenta verifica e a rivolgersi sempre ad un medico specialista.