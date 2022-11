Dieta di novembre, con questi cibi di stagione perdi kg e bruci grasso addominale

Novembre ci ricorda che manca poco a Natale, iniziamo da ora a sfruttare i cibi di stagione per togliere la pancetta con questa dieta

Anche se novembre è considerato da molti il mese più triste dell’anno, ci offre una varietà infinita di cibi di stagione coloratissimi per una dieta pre-Natalizia capace di sciogliere la pancetta e farci perdere qualche chiletto.

Dieta di novembre, gli alimenti che non possono mancare

Consumare gli alimenti che ci fornisce la terra in autunno significa risparmiare sulla spesa e fare il pieno di fibre, vitamine e sali minerali: l’esempio principale riguarda la zucca, estremamente versatile in cucina, molto digeribile e in grado di facilitare il transito intestinale. Per questo motivo, è tra i cibi di stagione più indicati se vogliamo sciogliere prima il grasso addominale.

Fate incetta anche di cavolo nero: molto saporito e adorato in Toscana, il cavolo nero è perfetto come condimento per la pasta o in una gustosissima minestra calda. Appartiene alla famiglia delle Brassicaceae e come rapa, ravanello o cavoletti di Bruxelles, riduce al minimo i disturbi del tratto gastrointestinale.

LEGGI ANCHE:– Dieta della pizza, funziona davvero? – 7 kg in 30 giorni: il menù

Carciofi, asparagi e finocchi sono il contorno perfetto per una dieta detossificante improntata a drenare i liquidi senza dimenticare i funghi che contengono potassio, fosforo, selenio e zinco insieme alle vitamine D, K e B: essi sono in grado di combattere la stanchezza tipica dell’autunno e di sciogliere il grasso addominale poiché hanno pochissime calorie ma sono molto ricchi di acqua e fibre.

Autunno, sì a questi frutti

Per quanto riguarda la frutta di stagione da prediligere per la dieta di novembre annoveriamo senza alcun dubbio l’ananas – che sappiamo bene essere un toccasana contro l’adipe –, l’arancia ma anche il melograno, in grado di farci bruciare calorie extra grazie all’importante effetto diuretico.

Foto: Shutterstock