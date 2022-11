Questo comune ortaggio è il segreto per perdere peso: ha metà delle calorie di pane e pasta. Sarai contento di questa scoperta

Una nuova ricerca sfata un mito su dieta e alimentazione: c'è un ortaggio che, a sorpresa, farebbe dimagrire

Quando si parla di dieta e alimentazione, ci sono alcuni alimenti messi sempre in fondo alla lista di quelli consigliati per il loro apporto calorico. Secondo alcuni scienziati, invece, uno di questi rappresenterebbe il segreto per perdere peso.

Si tratta delle patate amidacee che farebbero raggiungere il senso di sazietà molto prima rispetto ad altri alimenti. Secondo uno studio della professoressa Candida Rebello, della Pennington Biomedical Research Center di Baton Rouge (Louisiana), le patate limiterebbero l’assunzione di ulteriori altre calorie.

A parità di quantità, le patate infatti apportano circa 80 calorie per 100 grammi, il doppio di altri più comuni ortaggi, e fino alla metà delle calorie di pane, pasta e riso.

A fare la differenza è il metodo di cottura. Le patatine fritte sono escluse da questo discorso, dato che hanno un ridotto valore nutrizionale medio proprio a causa della frittura.

Inserire dunque le patate in moderate quantità all’interno di una dieta variegata e ricca di frutta e verdura farebbe dimagrire.