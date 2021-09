Serena Rossi a Venezia, la dieta giusta per essere al top: “Persi 10 kg ma…”, l’errore del passato

La madrina della Mostra del Cinema di Venezia in passato ha commesso un errore che aveva messo a rischio la sua salute. Ecco come oggi, invece, si mantiene in forma

Serena Rossi è la madrina della Mostra del Cinema di Venezia 2021, e anche in laguna sfoggia una forma fisica invidiabile. Amata attrice e conduttrice tv, la Rossi inanella un successo dopo l’altro dal punto di vista professionale. Negli ultimi mesi l’abbiamo vista nella fiction Rai “Mina Settembre” e poi accanto ad Amadeus per l’ultima puntata del Festival di Sanremo. Subito dopo è stata la padrona di casa del programma “Canzone segreta”. Ma qual è il segreto della sua bellezza?

Lo sbaglio del passato

Alla base della forma fisica di Serena Rossi c’è una sana alimentazione. Una consapevolezza, questa, a cui l’attrice è arrivata dopo aver commesso uno sbaglio in passato. Come ha ammesso in un’intervista a Ok salute e benessere, infatti, per entrare nel mondo del cinema aveva messo a repentaglio la propria salute. Durante un provino le era stato consigliato di perdere qualche chilo perché troppo formosa. A quel punto l’attrice aveva iniziato una dieta iperproteica con cui aveva perso diversi chili ma pagando un prezzo alto. Serena Rossi era sempre stanca e debole. Non riusciva più a fare nulla e si era alterato persino il ciclo mestruale.

La dieta di Serena Rossi

Oggi Serena Rossi ha un rapporto ben più sano con il cibo. Segue infatti la dieta mediterranea, facendo attenzione ai condimenti e ai metodi di cottura ma senza troppi sacrifici. Anzi, qualche sgarro ogni tanto è pure concesso: “Questo mi ha costretta a mettermi ai fornelli: per mangiare bene ho imparato a cucinare bene” ha raccontato.

In forma con il pilates

Non solo: accanto all’alimentazione c’è anche l’attività fisica. L’attrice e conduttrice pratica il reformer pilates. Si tratta di una forma di pilates praticata con il reformer, un attrezzo progettato per tonificare e allungare tutti i muscoli del corpo. Così facendo non solo la Rossi si mantiene in forma fisicamente ma anche mentalmente, attraverso un allenamento che aiuta a scaricare le tensioni e a ritrovare nuova energia.