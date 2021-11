“Le intellettuali di Piazza Vittorio”, inno all’autodeterminazione delle donne

In tour nei teatri laziali "Le intellettuali di Piazza Vittorio": Molière riadattato in chiave rosa e moderna dalla compagnia Valdrada

Mai come nella giornata dedicata a combattere la violenza sulle donne sembra doveroso parlare, anche per immagini, dell’importanza di autodeteminarsi, di affrontare e superare stereotipi e incasellamenti sociali: lo fanno le attrici della compagnia teatrale tutta al femminile ‘Valdrada’ portando in scena ‘Le intellettuali di Piazza Vittorio’.

Si tratta di un riadattamento critico e di genere de ‘Le Intellettuali’(1672), diretto da Augusto Fornari e riscritto da Chiara Becchimanzi, che nell’operazione di ammodernamento della visione del drammaturgo francese hanno voluto sottolineare la necessità di prendere posizione e scegliere.

“L’autodeterminazione della donna, ma anche dell’uomo, diventa il fulcro del discorso per raccontare la natura umana che è bifida, divisa tra principio e desiderio, il dovere e il piacere, la ragione e il sentimento, l’intelletto e la passione” ha commentato l’autrice e attrice della Valdrada.

“Quando rilessi la prima scena de’ Le Intellettuali di Moliere – dove due sorelle discutono in maniera accorata sull’opportunità di sposarsi e fare figli invece di darsi allo studio, all’arte, alla filosofia – mi venne alla mente, prepotente, un’immagine: due donne che discutono, una con l’hijab, una senza”.

Da questa intuizione del regista è partito il viaggio alla scoperta del potenziale che ognuno di noi ha in sé nonostante etichette e ruoli.

Credits: Compagnia Valdrada Teatro via HF4

Le intellettuali di Piazza Vittorio: dove e quando va in scena

‘Le intellettuali di Piazza Vittorio’ andrà in scena il 28 novembre al Teatro San Michele Arcangelo di Montopoli Sabina, il 7 e l’8 dicembre al Teatro Tor Bella Monaca, il 12 dicembre al Teatro Caesar di San Vito Romano, il 19 dicembre al Teatro Tognazzi di Velletri, il 22 dicembre al Teatro Garbatella di Roma, il 27 e il 28 dicembre al Teatro Moderno di Latina.

Credits: Compagnia Valdrada Teatro via HF4