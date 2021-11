Dal ‘Piero Angela’ francese a Natalie Portman, letture consigliate per Natale 2021

Indecisi sui regali da fare per Natale 2021? Tra i libri consigliati ‘Fiabe’ di Natalie Portman e ‘L'incredibile storia di un fiocco di neve’ di Étienne Ghys per Sonda Editori

Natale è alle porte e la corsa al regalo più bello è già partita: chi ha molti amici e sta pensando a piccoli pensierini per tutti punti sui libri, arrivano in Italia ‘Fiabe’ di Natalie Portman e ‘L’incredibile storia di un fiocco di neve’ di Étienne Ghys per Sonda Editori.

Libri consigliati per Natale: ‘Fiabe’ di Natalie Portman contro gli stereotipi

L’attrice Premio Oscar debutta a 40 anni nella letteratura per ragazzi dopo la doppia esperienza di maternità decidendo di riscrivere con piglio ironico e in modo molto più inclusivo fiabe popolari come ‘La lepre e la tartaruga’ e ‘Il topino di campagna e la topina di città’ (di Esopo) e ‘I tre porcellini’.

Le favole più amate della tradizione sono state reinterpretate in chiave moderna per superare stereotipi di genere e sensibilizzare i più piccoli a temi importanti come l’alimentazione o l’ambiente.

Foto: Uff. stampa Edizioni Sonda

Natalie Portman ha notato che la stragrande maggioranza di fiabe che leggeva ai suoi figli aveva personaggi maschili come protagonisti:

“le ho riscritte – ha fatto sapere – per renderle ‘a prova di genere’ infatti i miei personaggi sono sia maschili che femminili e ricoprono tutti la stessa importanza”.

Libri consigliati per Natale: ‘L’incredibile storia di un fiocco di neve’

Da tenere sott’occhio anche ‘L’incredibile storia di un fiocco di neve’ di Étienne Ghys. Per chi non conoscesse il grande matematico noto per i suoi studi in sistemi dinamici e geometria, sappia che è conosciuto come il ‘Piero Angela’ francese.

Foto: Uff. stampa Edizioni Sonda

Il luminare ha provato a spiegare quanto sia magico ogni singolo fiocco di neve, la cui struttura e formazione continua ad essere al centro dell’attenzione dei ricercatori al fine di dare una spiegazione razionale a questo mistero che la natura ci propone.

Foto: Uff. stampa Edizioni Sonda