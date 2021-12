Marina La Rosa, l’indizio del divorzio su Instagram? “Dove va a finire l’amore sprecato”

Marina La Rosa ha ufficializzato il divorzio da Guido Bellitti, su Instagram le avvisaglie c’erano tutte: il post sull’amore sprecato

Marina La Rosa riparte da sé stessa e dai figli, Renato e Gabriele, da quando ha annunciato sulle pagine di CHI il divorzio da Guido Bellitti: con l’avvocato l’ex gieffina era convolata a nozze nel 2010, tuttavia la crisi persisteva da tempo.

Marina La Rosa sul divorzio: ‘Basta’

Toccanti le confessioni fatte al settimanale di Alfonso Signorini:

“Tutto finisce nella vita. Comunicarlo fa malissimo, ma tanto è difficile che l’altra persona non si sia accorta di nulla”.

E ancora: “Ero arrivata a 47 chili e mi sono detta ‘Basta! Quelle persone che in quest’ultimo anno mi hanno criticata, giudicata e sottolineato quanto fossi dimagrita mi hanno strappato un sorriso perché loro evidentemente l’inferno non lo hanno mai attraversato”.

Col senno di poi, poco meno di due mesi fa Marina La Rosa si era lasciata andare ad un lungo sfogo su Instagram postando una sua foto di spalle in bianco e nero in barca mentre rifletteva su dove va a finire tutto l’amore non corrisposto. Avvisaglie, forse, del malessere di coppia che viveva da un paio d’anni.

L’indizio social recita:

“Chissà se anche a voi capita di domandarvi dove vada a finire l’amore sprecato.

Si tutto quell’amore che hai provato o provi ma non è stato ricambiato.

Non è ricambiato perché non si è interessati o non si comprende o, semplicemente, non si sa che farsene.

Insomma è tutto amore sprecato”.

La 44enne si è però detta serena nell’intervista soprattutto perché i due figli si sono ambientati facilmente alla nuova situazione: “La tragedia sarebbe stata continuare a vivere nella maniera sbagliata, sia per noi, sia per i nostri figli”.

