Natale al femminile con Ri-Gener-Azioni: dal 23 al 31 dicembre

Dal 23 al 31 dicembre 2021, al Centro Culturale Affabulazione di Ostia (Roma) arriva “Ri-Gener-Azioni”, festival che declina il Natale al femminile

L’immaginario collettivo del Natale è una lunga tavolata imbandita piena di leccornie preparate da nonne, zie, mamme e giovanissime apprendiste che vogliono scoprire i segreti della cucina tradizionale: beh, c’è molto di più e siamo pronti a scoprirlo dal 23 al 31 dicembre con il festival “Ri-Gener-Azioni”.

Si tratta di una rassegna multidisciplinare gratuita presso il Centro Culturale Affabulazione di Ostia (Roma) di performance, letteratura, formazione e nuovi linguaggi per un Natale di riappropriazione al femminile in compagnia di Chiara Becchimanzi, Paolo Camilli, Giulia Blasi, Le Karma B, Ilaria Palleschi, Eleonora De Nardis e molte altre (e altri).

ph Anita Dadà_ufficio stampa HF4

Le azioni del ‘rigenerare’ si declinano in ripartenza, ricondivisione, riappropriazione e ricostruzione: il tutto in ottica rosa affinché la donna viva il Natale nel modo più libero possibile come individuo e come facente parte della società.

Leggi anche: >> LE INTELLETTUALI DI PIAZZA VITTORIO: MOLIERE DIVENTA FEMMINISTA

Saranno 13 gli appuntamenti del festival che spazieranno dall’educazione sentimentale della donna alla riscoperta del piacere fino ad una più completa valutazione del corpo femminile in chiave socio- politica.

Immancabile – nello spirito fondante della compagnia teatrale tutta al femminile ‘Valdrada’ – quel pizzico di sana ironia e irrIverenza.

Ri-Gener-Azioni: il programma completo della rassegna

Il 23 dicembre si parte online col podcast erotico-comico ‘A ciascuna il suo’: ospite del podcast Paolo Camilli, attore, content creator, influencer e comedian. La seconda puntata andrà in onda il 27 dicembre su spreaker, spotify, e youtube in compagnia di Giulia Blasi, scrittrice, conduttrice radiofonica e giornalista; il 31 dicembre, toccherà a Le Karma B – Mauro Leonardi e Carmelo Pappalardo – straordinario duo drag ospite fisso di Propaganda Live.

Paolo Camilli – Credits: Ufficio Stampa HF4

Per un Santo Stefano meno ordinario, il 26 dicembre avrà luogo un doppio appuntamento in presenza – alle 16:00 e alle 19:00 – con “Sogno di un mattino d’inverno” a cura della Compagnia Valdrada. Si tratta di un’antologia delle scene meno conosciute tratte dalle opere più famose di William Shakespeare con particolare attenzione ai ruoli femminili.

Ri-gener-azioni: Credit: Ufficio Stampa HF4

Ri-Gener-Azioni, cos’è il ‘Festival della vagina felice’

Mercoledì 29 e giovedì 30 dicembre, “Ri-Gener-Azioni” prosegue il percorso diretto alla “ri-appropriazione” del corpo in tutte le sue possibili espressioni con il “Festival della vagina felice”, a cura di Giulia Manno. Due giorni di incontri, laboratori e workshop dedicati alla sessualità e al piacere femminile, con lo scopo di normalizzare il rapporto con la propria intimità grazie ad un dibattito aperto, senza censure né tabù.

A chiudere il ‘Festival del vagina felice’ troviamo la presentazione performativa di “A ciascuna il suo” con Chiara Becchimanzi e con gli interventi dell’illustratrice Ilaria Palleschi, la sessuologa Francesca d’Onofrio, la scrittrice e giornalista Eleonora De Nardis e l’attrice Giorgia Conteduca.

Foto: Ufficio Stampa HF4