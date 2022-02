￼Jennifer Lopez, il regalo super romantico di Ben Affleck: prove di nozze?

Ben Affleck e Jennifer Lopez si preparano alle nozze? Il regalo di San Valentino è a dir poco dolcissimo: la sorpresa che scalda il cuore

Dopo 20 anni esatti da Jenny from the Block, Ben Affleck e Jennifer Lopez sono di nuono insieme a dimostrazione del fatto che certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. Il loro San Valentino? All’insegna della dolcezza e del romanticismo: il regalo dell’attore per la cantante è da sciogliere il cuore.

Ben Affleck e Jennifer Lopez: regalo di San Valentino speciale

Affleck, infatti, non ha puntato su gioielli costosissmi o abiti extralusso ma su una sorpresa hand-made e fatta col cuore: un video che ripercorre i momenti più belli e felici della coppia ritrovatasi solo di recente.

Sulle note di “On my way”, colonna sonora dell’ultimo film in cui J.Lo è impegnata – “Marry me”, clip video, foto e vecchi vecchissimi ricordi della coppia che ora sta di nuovo facendo sognare il mondo intero.

GUARDA QUA: >> IL VIDEO EMOZIONANTE DEI BENNIFER: LE IMMAGINI AMARDCORD CHE CI FANNO SOGNARE (ANCORA)

Ben Affleck ha infatti inserito dei contenuti personalissimi della lunga e travagliata storia d’amore con Jennifer Lopez: spezzoni di filmati con l’amico di sempre Matt Damon in bianco e nero, lui e Jen agli Oscar, lo scambio di sguardi e baci, loro sul set del video “Jenny from the Block”.

Leggi anche : >> JENNIFER LOPEZ, FORMA AL TOP DOPO I 50: ECCO I CIBI CHE MANGIA (E QUELLI CHE EVITA) PER UNA LINEA COSÌ INVIDIABILE

Tra il 2002 e il 2004, prima che la relazione si interrompesse bruscamente, c’è stato un anello a dir poco importante. Ben regalò alla cantante e attrice di origini portoricane un solitario rosa di 6,10 carati, poi dopo circa un anno la loro storia da favola arrivò al capolinea.

J.Lo, la reazione alla sorpresa di Ben Affleck

Ora rieccoli, più innamorati che mai con la Lopez che tramite la sua newsletter ha svelato il bellissimo regalo di San Valentino e confessa:

“Guardarlo mi ha fatto pensare al percorso del vero amore, ai suoi giri inattesi e ai cambi di rotta, ma anche al fatto che quando è vero amore, può durare per sempre. Mi ha davvero preso il cuore”.

Il regalo, considerando che il film a cui ha preso parte Jennifer Lopez si intitola “Sposami”, è il preambolo per la fantomatica proposta di matrimonio? Inutile dire che i fan dei Bennifer si augurano che ciò avvenga il prima possibile.

Foto: Kikapress