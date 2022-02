Zendaya a Roma, rovinosa caduta per la star di Euphoria￼

Avvistata Zendaya a Roma, i social in delirio per la star di Euphoria protagonista di una gaffe già virale: eccola in scivolata mentre arriva all’hotel

Solo un paio di settimane fa Tom Holland aveva girato per Roma insieme a Francesco Totti, ora tocca alla fidanzata – e coprotagonista dell’ultimo capitolo di Spiderman – Zendaya avvistata nella capitale da poche ore.

Zendaya a Roma, l’attrice inciampa sotto gli occhi di tutti

I fan della star di Euphoria sono immediatamente andati su di giri per un selfie con il personaggio del momento: consacrata nel gotha dei giovanissimi attori grazie al teen drama di HBO, Zendaya fa tendenza a prescindere dalla sua carriera.

È di recente entrata in trend per la storia con il collega Holland, per il nuovissimo taglio di capelli che ha sfoggiato da qualche giorno (ha optato per un long bob cioccolato al latte) e ora è in cima agli argomenti di discussione social perché è a Roma.

I fan group che venerano l’attrice e modella 25enne si sono trasformati in moderni paparazzi alla ricerca di qualche foto con lei, ma alcuni sono stati decisamente più fortunati beccandola in un momento piuttosto imbarazzante.

L’hotel di Roma in cui alloggia era assiepato di fotografi e seguaci e mentre scendeva dall’auto per dirigersi all’interno della struttura, è scivolata in una caduta che per poco non è stata rovinosa. La prontezza di riflessi del suo entourage le ha evitato di cadere effettivamente sul pavimento e farsi del male.

Perché la star di Euphoria è a Roma? Il rumor

La reazione della giovane icona mondiale è stata intelligente: dopo essere scivolata, non poteva far altro che scherzarci su per sdrammatizzare.

Guarda qua : >> ECCO IL MOMENTO ESATTO: IL VIDEO DI ZENDAYA STA FACENDO IL GIRO DEL WEB

Ancora ignoto il motivo della sua visita nella città eterna: reduce dalla campagna di Valentino Rendez-vous, Zendaya a Roma potrebbe essere arrivata per girare uno shooting legato a Bvlgari tuttavia non c’è ancora nulla di ufficiale.

La star di Euphoria potrebbe poi dirigersi verso Milano visto che oggi, 22 febbraio, inizia la Fashion Week nel capoluogo lombardo.

Foto: Kikapress