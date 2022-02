Michelle Hunziker esclusa dalla sfilata di Elisabetta Franchi: “colpa” di Trussardi

Michelle Hunziker sarebbe stata tagliata fuori dalle sfilate di Elisabetta Franchi, amica dell’ex marito Trussardi: il rumor di Signorini

Michelle Hunziker continua a mietere un successo dopo l’altro con Michelle Impossible mentre la sua vita privata occupa le prime pagine dei magazine di cronaca rosa: l’ultimo gossip è su Elisabetta Franchi.

Elisabetta Franchi, no a Michelle Hunziker: il retroscena

Alfonso Signorini sulle pagine di Chi ricama su un retroscena interessante dopo la separazione tra la conduttrice svizzera e Tomaso Trussardi. Stando a quanto riporta il magazine, Elisabetta Franchi in occasione della Milano Fashion Week avrebbe “fatto fuori” Michelle Hunziker per via dell’amicizia che lega la stilista all’ex marito.

Sembra che la Hunziker avrebbe dovuto prendere parte alla sfilata di Elisabetta Franchi con uno spazio per promuovere la linea di cosmetici di cui è ambassador, tuttavia la stilista si sarebbe tirata indietro.

Il magazine di Signorini getta il dubbio su quanto accaduto:

“Pare che alla luce degli ultimi avvenimenti e forse dell’amicizia tra Franchi e Tomaso, lo spazio sia stato eliminato”.

Tomaso Trussardi, da quando ha annunciato di concerto con Michelle Hunziker il divorzio, ha evitato di rubare la scena alla conduttrice, ma se il sospetto di Signorini fosse confermato, che altro ci potremmo aspettare?

Vendetta di Trussardi o semplice buon senso? Il dubbio

Parlare di vendetta da parte dell’imprenditore bergamasco potrebbe essere esagerato, d’altro canto Elisabetta Franchi potrebbe aver “epurato” lo spazio dedicato a Michelle Hunziker semplicemente per non fare uno sgarbo all’amico di vecchia data.

Staremo a vedere se ci saranno altri sgambetti tra i due ex oppure ognuno andrà effettivamente per la propria strada…

Foto: Kikapress