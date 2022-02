LOL 2, quanto guadagna Virginia Raffaele? Il cachet per ogni puntata

Virginia Raffaele è tra i concorrenti della seconda stagione di LOL, il comedy show disponibile da giovedì 24 febbraio su Amazon Prime Video. Ecco il suo compenso per ogni puntata

Virginia Raffaele è tra i protagonisti di Lol 2 – Chi ride è fuori. Lo show tutto da ridere di Amazon Prime Video ha fatto il suo ritorno giovedì 24 febbraio con i primi 4 episodi, mentre gli ultimi due saranno disponibili da giovedì 3 marzo. Ma quanto guadagna l’attrice per ogni episodio?

Come funziona Lol – Chi ride è fuori?

Dopo l’exploit della prima stagione, erano in molti ad aspettare il ritorno di Lol – Chi ride è fuori. E in questo periodo storico, proprio come lo scorso anno, abbiamo molto bisogno di persone che riescano a strapparci un sorriso. Il programma, come noto, vede una serie di comici riuniti in una stanza. Scopo del gioco è cercare di non ridere alle battute e ai comportamenti bizzarri dei colleghi. Pena, l’esclusione dal gioco. Vince, ovviamente, chi ride per ultimo.

Virginia Raffaele nel cast di Lol 2

Al timone del comedy show, per il secondo anno consecutivo, c’è Fedez. Il cantante quest’anno è affiancato da Frank Matano, apprezzato concorrente della passata stagione. Tra i protagonisti della seconda edizione c’è Virginia Raffaele. Stiamo parlando di un vero e proprio talento dello spettacolo italiano. Una poliedricità che lascia ogni volta a bocca aperta. Celebri le sue imitazioni: Belen Rodriguez, Ornella Vanoni, Carla Fracci solo per citarne alcune. L’arte della Raffaele ha conquistato il cinema, la tv e il teatro, suo grande amore.

Il compenso per ogni puntata

Ma quanto guadagna Virginia Raffaele per ogni episodio di Lol 2 – Chi ride è fuori? Diciamo subito che non ci sono informazioni ufficiali a tal proposito. Quel che è certo, però, è che Amazon paga decisamente bene. Diverse testate, come riporta pure Tpi.it, affermano che la Raffaele percepisca 10mila euro a puntata. Stesso compenso anche per Mago Forest e Maccio Capatonda. Diana Del Bufalo guadagnerebbe invece 8mila euro ad episodio, mentre tutto il resto del cast una cifra che si aggira intorno ai 5mila euro a puntata.

Foto: Kikapress