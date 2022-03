Arisa e i sex toys, la cantante infiamma i fan: proposta indecente

Arisa mostra sui social i propri sex toys e i follower si lanciano in commenti poco eleganti tanto che la cantante li rimprovera prontamente

Tempo di pulizie per Arisa, che tra un vestito e l’altro ritrova dei sex toys. La cantante ha immortalato nelle stories di Instagram il ritrovamento di un sacchetto contenente reperti “interessanti” come li ha definiti lei. E alcuni fan sono letteralmente impazziti.

Arisa e i sex toys trovati in casa

Arisa ha mostrato ai seguaci i suoi sex toys che però a quanto pare non sono funzionanti perché mancano le pile. Niente paura, la collaboratrice domestica a cui la cantante sottopone la questione sentenzia: “Bisogna usarli a mano”.

La reazione dei fan

Il curioso ritrovamento ha comunque acceso gli animi dei follower più calorosi, tanto che Arisa ha sentito la necessità di rimproverarli pochi istanti dopo. “Comunque ragazzi io sbaglio sempre ad essere sincera con voi” ha detto. “Trovo una cosa divertente, la voglio condividere con voi e subito ci sono persone che mi scrivono ‘Se hai bisogno, se vuoi vengo a casa tua’. Ma non potete essere un pochino più carini?“.

Arisa e la riflessione sui sex toys

Arisa ha quindi fatto una considerazione sull’uso dei sex toys, spiegando che il loro impiego non indica una vita affettiva poco soddisfacente. O almeno, non sempre e non per forza. “I sex toys non si usano solo per mancanza di affetto ma si usano anche per voler vivere un momento con se stessi. Cioè non è che manca qualcosa e allora mi compro il sex toys… A me non manca niente, proprio niente” ha tenuto a precisare.

Il giretto virtuale in casa di Arisa è poi proseguito con uno sguardo alle tante scarpe che affollano gli armadi della cantante. Un tema decisamente più tranquillo, dopo il moto di passione che ha interessato alcuni suoi fan, rei di essersi dimostrati un po’ troppo audaci e precipitosi nel trarre le proprie conclusioni. Questi, inoltre, stando a quanto raccontato dalla cantante si sarebbero anche spinti un po’ con le battutine, risultando appunto di cattivo gusto.

