Amici, Giulia Pauselli e la prima ecografia: dolce commento di Sacchetta

Giulia Pauselli ha festeggiato il compleanno con la prima ecografia: il battito del cuore del bimbo che aspetta da Marcello Sacchetta ha emozionato tutti

Galeotto fu Amici che ha fatto incontrare Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta tanti anni fa che ora si apprestano a vivere la più bella esperienza della vita: la ballerina infatti è incinta e ieri durante l’ecografia ha sentito per la prima volta il battito del cuore del bimbo che aspetta.

Giulia e Marcello presto genitori: la gioia sui social

Giornata speciale considerando che era anche il suo compleanno e che aveva il compagno Marcello al fianco emozionatissimo per il dolce suono appena ascoltato. Il ballerino ha prontamente immortalato il momento di gioia immensa puntando su Giulia Pauselli in lacrime e poi condividendo con i tanti fan che li seguono e sostengono il battito cardiaco durante l’ecografia.

Immancabile e altrettanto strappalacrime il post a commento con dedica speciale alla sua fidanzata:

“Ti auguro la felicità che meriti, la serenità di cui hai bisogno, la vita che hai sempre sognato”.

“Grazie per avermi fatto ascoltare la musica più bella che potessi mai udire e che solo una persona speciale come te poteva comporre. Non vedo l’ora di ballarla insieme, noi 3. Tanti auguri amore mio. Ti amo davvero tanto”.

La prima ecografia di Giulia e le bellissime parole a Marcello

Tra i tantissimi commenti di felicitazioni, anche quello di Giulia Pauselli che ha restituito la dedica a Marcello Sacchetta:

“L’unica persona al mondo con la quale è stato possibile comporre questo capolavoro”

La coppia ha dato il lieto annuncio tramite Giulia ad Amici nella puntata andata in onda lo scorso 13 febbraio e anche se per il momento le nozze non sono all’orizzonte, l’attesa di un figlio renderà ancor più inossidabile il loro legame iniziato nel 2015.

